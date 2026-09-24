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Eleições 2026 Uso de santinhos com imagens de Jair Bolsonaro é liberado pelo TSE A atual determinação vai de encontro à resolução liminar da ministra Estela Aranha, proferida na última quarta-feira (16)

Em julgamento em plenário hoje (24) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por maioria, permitir o uso de imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em santinhos.

A atual determinação vai de encontro à resolução liminar da ministra Estela Aranha, proferida na última quarta-feira (16). Na sua decisão, a juíza entendeu que o uso de imagens de Bolsonaro configurava "divulgação de manifestos político-eleitorais", proibida na sentença do ex-presidente.

Hoje, no entanto, o plenário divergiu da decisão da ministra e liberou o uso das imagens em santinhos. O placar final foi de 5 a 2. Além da juíza, o ministro Floriano de Azevedo Marques também votou contra. O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques divergiu e foi acompanhado dos ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva.

O julgamento do TSE se refere ao caso do candidato a deputado estadual, Lucas Bove (PL-SP), que utilizava santinhos e wind-banners com a imagem de Bolsonaro em posição de destaque. Ele foi proibido de usar o material de campanha pela ministra Estela Aranha em decisão liminar.

Em 2025, Jair Bolsonaro foi condenado por liderança de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Além da reclusão, hoje cumprida em regime domiciliar, a sentença prevê a proibição de "divulgação de manifestos político-eleitorais, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado".

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