MINISTRO USP aprova candidatura de Alexandre de Moraes para professor titular; veja as notas Banca que avalou ministro do STF na Faculdade de Direito tinha presença do ex-chanceler Celso Lafer e concedeu dez notas 10 e cinco notas 9,5 ao examinado

Uma banca de cinco acadêmicos aprovou a admissão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), anunciou hoje a instituição.

O magistrado, que já compõe o corpo docente da instituição como professor associado de direito constitucional, foi avaliado presencialmente ontem pelos colegas de profissão Flavio Yarshell, Celso Lafer, Marta Teresa Arretche, Carlos José Vidal Prado e Ana Paula de Barcellos.

Cada um deles analisou a candidatura de Moraes ao cargo, atribuindo nota a três componentes. O primeiro, "erudição", trata do conhecimento do professor. O segundo, "memorial", é uma espécie de narração do currículo e experiência acadêmica do candidato. A "defesa de tese", por fim, considera o texto tradicionalmente produzido para a conquista do grau acadêmico.

Em memorial, o ministro do STF obteve cinco notas 10. Em erudição foram quatro notas 10 e uma nota 9,5. Na defesa da tese, ele conquistou um único 10 e quatro 9,5. Os números da composição final (dez notas 10 e cinco notas 9,5) foram suficientes para uma aprovação com folga.

O resultado segue agora para a congregação, um órgão colegiado da faculdade, que tratará apenas de oficializá-lo dentro da burocracia universitária. A faculdade informa que não há prazo específico para a homologação.

Entre os integrantes da banca, Carlos José Vidal Porto, professor na Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha (Uned), foi aquele que mais concedeu notas máximas: três 10.

Celso Lafer, ex-ministro das relações exteriores, foi o único a conceder apenas um 10, em memorial, atribuindo 9,5 aos dois outros quesitos.

A direção da faculdade pediu aos presentes que não gravassem a arguição ocorrida na quinta nem o anúncio formal da aprovação na sexta, mas alguns vídeos circularam nas redes sociais com trechos pequenos das cerimônias. Moraes foi efusivamente aplaudido nesta tarde pelos presentes, após a comunicação do resultado.

