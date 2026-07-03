Sex, 03 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Vá para os EUA para ver se você tem isso [saúde gratuita] e ambulância de graça, diz Lula

Ao citar o caso do filho de um jornalista americano que teve um acidente e que teve o atendimento gratuito fornecido, Lula questionou se isso ocorreria no país governado por Donald Trump

Reportar Erro
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Evaristo Sá / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 3, que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um exemplo para os Estados Unidos. Ao citar o caso do filho de um jornalista americano que teve um acidente e que teve o atendimento gratuito fornecido, Lula questionou se isso ocorreria no país governado por Donald Trump.

"Nenhum país do mundo tem um programa como o SUS. (...) Vá nos Estados Unidos ver se você pega ambulância de graça", afirmou o presidente.

Nesta sexta, Lula inaugurou 10 novos campi de institutos federais, além de anunciar investimentos de R$ 464,8 milhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde. O presidente também entregou simultaneamente 1.619 moradias do Minha Casa, Minha Vida em seis Estados, que vão beneficiar 6.476 pessoas.

Leia também

• PT prevê R$ 126 milhões para campanha de Lula e reforça Senado para disputar contra bolsonarismo

• Lula faz nova maratona de anúncios na véspera do fim do prazo permitido pela lei eleitoral

• Lula diz que vai continuar a fazer visitas aos Estados apesar de início do defeso eleitoral

O evento desta sexta-feira, realizado no Palácio do Planalto, foi o último de entregas do governo federal antes das eleições, o que motivou a consolidação de diversos temas por parte do Executivo. A partir deste sábado, 4, entra em vigor o defeso eleitoral, que impede Lula de inaugurar obras ou programas para não causar disparidade ante outros candidatos à Presidência da República.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter