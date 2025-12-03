'Vagabundo que bate na mulher não precisa votar em mim', diz Lula
Petista afirmou que se posicionará como um 'soldado' na luta contra a violência de gênero e argumentou que irá liderar um movimento com diálogo entre os Poderes
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira que quem bate em mulher não precisará votar nele em 2026. A declaração ocorreu após uma série de casos de violência de gênero ganhar repercussão nacional nos últimos dias.
— É um compromisso nosso, quero olhar na cara dos companheiros, tenho até coragem de chegar na época da eleição e dizer: o vagabundo que bate na mulher não precisa votar no Lula para presidente da Republica, porque esse voto não presta — disse Lula durante a cerimônia de entrega de Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) no Ceará.
O petista disse que atitudes violentas contra mulheres não podem ser consideradas "normais". Lula afirmou que se posicionará como um "soldado" nesta luta e argumentou que irá liderar um movimento com diálogo entre os Poderes.
No dia anterior, em Recife, Lula disse que a primeira-dama Rosângela Lula da Silva pediu a ele que assumisse a responsabilidade de uma luta mais dura no combate à violência contra a mulher.
— O que está acontecendo na cabeça desse animal, que é tido como espécie animal mais inteligente do planeta terra, para tanta violência? Eu acordei domingo para tomar café e, no café, a Janja começou a chorar. De noite, vendo Fantástico, Janja voltou a chorar. Ontem, voltou a chorar. Hoje, ela pediu no avião: Lula, assuma responsabilidade de uma luta mais dura contra violência do homem contra a mulher — contou o presidente.
O presidente chamou atenção para três episódios que ganharam repercussão na última semana:
— Essa semana, teve um cara que descarregou a pistola contra a mulher. Teve outro que matou a mulher grávida, com três filhos, tacou fogo na casa. Teve outro que atropelou a mulher e arrastou ela um quilômetro. Essa mulher vai sobreviver com as duas pernas amputadas — lembrou Lula.
Relembre os casos:
No Rio, João Antônio Miranda Tello Ramos usou uma pistola Glock calibre 380, registrada em seu nome, para matar a diretora Allane de Souza Pedrotti Matos, de 41 anos, e a psicóloga Layse Costa Pinheiro dentro de uma escola federal. Ele também era servidor no local. Pouco depois da morte das duas mulheres, o atirador foi encontrado morto com ao lado da arma e de dezenas de munições.
Uma mulher, três crianças e um bebê morreram neste sábado, depois que um incêndio atingiu 20 casas da comunidade Icauã, no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife. Segundo testemunhas, o companheiro da vítima é suspeito de atear fogo no local e foi linchado por moradores. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar
Em São Paulo, Tainara Souza, de 31 anos, foi arrastada por cerca de um quilômetro pela Marginal Tietê, na Zona Norte de São Paulo. Parentes da jovem afirmam que o motorista preso em flagrante, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, já teve um relacionamento curto e esporádico com ela. Ele é acusado de ter causado o atropelamento propositalmente por ciúmes ao vê-la em um bar com outro homem.