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EX-PRESIDENTE Valdemar afirma que Bolsonaro ficará dez anos preso em caso de derrota de Flávio na eleição Em evento em São Paulo, o presidente do PL comentou a briga entre Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira, e pediu para a direita 'evitar o fogo amigo e o conflito interno'

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta terça-feira que, caso o partido, representado por Flávio Bolsonaro, não vença a eleição presidencial, o ex-presidente Jair Bolsonaro continuará preso por mais dez anos. A declaração foi dada durante um evento de investimentos realizado pelo Bradesco, em São Paulo.

Valdemar fez o comentário após um questionamento sobre “como evitar o fogo amigo e o conflito interno dentro da base”. Nos últimos dias, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira têm trocado farpas nas redes sociais.

— Dia 19 estou indo para Miami para encontrar com o Eduardo (Bolsonaro). Conversar com cada um, para que a gente não tenha desentendimento. Para que a gente faça com que tudo corra bem. Porque, se nós não ganharmos eleição, o Bolsonaro vai ficar mais dez anos preso — afirmou Valdemar.

Antes da viagem, Valdemar vai se encontrar com Nikolas e sua equipe, em um jantar previsto para a noite desta quarta-feira. O mineiro, inclusive, goza de grande prestígio junto à liderança do PL, que se referiu a ele como “o maior fenômeno do país” e afirmou que o deputado federal deve bater o recorde de votação em sua tentativa de reeleição. A marca atualmente pertence a Eduardo Bolsonaro.





No dia 19, Valdemar embarca rumo a Miami, nos Estados Unidos, para conversar pessoalmente com Eduardo Bolsonaro.

'Teimosia'

Durante o evento, Valdemar também se mostrou confiante na disputa eleitoral deste ano. Para o político, a única maneira de perder a eleição seria por incapacidade do próprio grupo. Ele ainda ressaltou que, em 2022, a derrota na corrida presidencial se deu, em grande parte, por conta da “teimosia” de Jair Bolsonaro.

— Nós já perdemos a última eleição porque houve muita teimosia do Bolsonaro quando ele quis manter o vice-presidente, Braga Netto.

O presidente do PL ainda comentou sobre a relação conturbada de Jair com o eleitorado feminino desde a pandemia, afirmando que isso foi determinante para a vitória de Lula:

— “Ele [Bolsonaro] ia muito mal com as mulheres, por causa da pandemia. E aí eu insisti com ele para ele pôr a Tereza Cristina, e ele não quis mudar, ele quis manter o Braga Neto, e nós perdemos a eleição por causa disso”

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