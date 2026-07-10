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AÇÃO DO STF Valdemar articulava envio de emendas com ex-assessora de Lira, diz Flávio Dino A conclusão consta em decisão judicial, que determinou o bloqueio de até R$ 119 milhões em bens do dirigente

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, articulava o envio de emendas parlamentares com o apoio da servidora Mariângela Fialek, a Tuca, que foi assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A conclusão consta em decisão judicial, que determinou o bloqueio de até R$ 119 milhões em bens do dirigente. O valor se refere a 21 repasses de recursos públicos, cuja indicação teria passado por Valdemar.

Segundo Dino, há "múltiplos indícios" de que Tuca junto com outros dois servidores atuavam como "longa manus' (executos de ordens) de Valdemar dentro da Câmara dos Deputados. O ministro destaca que o presidente do PL fazia as indicações mesmo sem exercer mandato parlamentar.

"Fala-se, portanto, de indícios incontroversos de que o processo de encaminhamento dessas emendas, capitaneado pela investigada MARIANGELA FIALEK, com auxílio de interlocutores diretos de VALDEMAR COSTA NETO, foi forjado para escamotear o fato de que as indicações dessas emendas foram feitas e eram de interesse de uma pessoa não parlamentar", diz o texto.

"A atuação desses três servidores extrapola a função burocrática e adentra em um espaço de cogestão irregular, no qual eles não apenas cumprem instruções, mas orientam, cobram, organizam e adaptam destinações conforme diretrizes informais atribuídas a VALDEMAR", diz o texto.

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