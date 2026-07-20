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Eleições 2026 Valdemar chama candidatura de Garotinho de 'bobagem' Presidente do PL minimiza lançamento do ex-governador, admite dificuldade para manter PP e União na chapa de Douglas Ruas e aposta em acordos estaduais para consolidar apoio nacional a Flávio Bolsonaro

A oficialização da candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) ao Palácio Guanabara nesta segunda-feira (20) não alterou a estratégia do PL de tentar atrair o partido para a chapa de Douglas Ruas. Ao GLOBO, o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, minimizou a decisão e afirmou acreditar que ainda há espaço para uma composição.

Questionado se o Republicanos poderia voltar atrás, Valdemar respondeu:

— É bobagem. Garotinho não se elegeu vereador na última eleição no Rio de Janeiro.

O ex-governador foi escolhido após vencer uma disputa interna com o ex-prefeito de Miguel Pereira André Português. Será a quarta vez que concorrerá ao governo do Rio.

Apesar do anúncio, Valdemar disse não considerar encerradas as conversas. Perguntado se ainda seria possível convencer o Republicanos a integrar a aliança do PL, respondeu:

— Sim. Até dia 5 de agosto tem muito tempo.

A aposta está ligada a uma negociação mais ampla entre as duas legendas, que envolve palanques estaduais e uma eventual adesão do Republicanos à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Além do Rio, os partidos discutem acordos em outros quatro estados.

No Acre, a negociação está avançada para que o PL retire a candidatura do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e apoie o senador Alan Rick. Em Minas Gerais, a legenda sinalizou apoio a Cleitinho caso ele confirme candidatura ao governo.

O principal impasse está em Mato Grosso, onde o Republicanos cobra a retirada de Wellington Fagundes e o apoio do PL à reeleição de Otaviano Pivetta. No Espírito Santo, o acordo já foi fechado: o PL apoiará Lorenzo Pazolini ao governo, e o Republicanos dará suporte a Maguinha Malta ao Senado.

Integrantes da campanha de Flávio avaliam que o avanço dessas conversas pode facilitar uma aliança nacional entre os partidos. No Rio, porém, a escolha de Garotinho reduziu ainda mais as alternativas para Douglas Ruas.

O MDB já integra a coligação de Eduardo Paes, enquanto o Novo mantém candidatura própria com André Marinho. Ao mesmo tempo, o PL tenta evitar que a federação formada por PP e União Brasil também deixe a chapa após a desistência de Rogério Lisboa da candidatura a vice-governador.

Como noticiou o GLOBO, Flávio já procurou os presidentes das duas legendas, Ciro Nogueira e Antonio Rueda, e deve voltar a tratar do assunto pessoalmente durante a convenção da federação em São Paulo. No Rio, as conversas são conduzidas pelo presidente estadual do PL, Altineu Côrtes, que se reuniu com o presidente local do PP, Dr. Luizinho, e também falou com Rueda.

A expectativa do PL é que PP e União mantenham o apoio a Douglas Ruas e apenas indiquem outro nome para a vice. Valdemar, no entanto, admitiu que a permanência da federação não está garantida.

— Difícil, vamos trabalhar — afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de uma chapa formada apenas pelo PL, o dirigente descartou a hipótese e disse que o partido buscaria outros aliados.

Nos bastidores, integrantes da legenda reconhecem que o espaço para novas composições é restrito. Por isso, as tentativas de manter PP e União e de reabrir o diálogo com o Republicanos passaram a ser tratadas como as principais frentes para reforçar a candidatura de Douglas Ruas no estado.

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