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Vorcaro Valdemar contradiz Flávio e afirma que senador foi a Vorcaro buscar mais dinheiro para filme Filho de Jair Bolsonaro sustenta que só foi ao encontro do dono do Master para colocar um 'ponto final' em questões relacionadas ao patrocínio da cinebiografia do pai

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, contradisse o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro ao afirmar que o senador foi à casa de Daniel Vorcaro para tentar obter o restante do dinheiro para o filme “Dark Horse”. O filho de Jair Bolsonaro, por sua vez, sustenta que só foi ao encontro do dono do Master para colocar um “ponto final” em questões relacionadas ao patrocínio da cinebiografia do pai.

— Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. (Vorcaro) estava sendo investigado, não foi condenado a nada (...) Nós não temos dúvida de que foi uma barbaridade o que o Vorcaro fez no país, mas isso é normal. O que o Flávio fez é a coisa mais natural do mundo — afirmou Valdemar em entrevista ao Estúdio I, da GloboNews, nesta segunda-feira.

Como revelou o Intercept Brasil, Vorcaro autorizou o repasse de R$ 61 milhões ao filme “Dark horse”, transferência investigada pela Polícia Federal (PF). A mesma reportagem revelou áudios em que Flávio cobra parcelas atrasadas do banqueiro.

— Fui, sim, até o encontro dele (Vorcaro). Ele estava restrito e não podia sair do estado de São Paulo, então fui até ele — disse Flávio, na semana passada, minutos depois de o encontro ser revelado pelo portal Metrópoles. — Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco.

O senador afirmou que o único assunto tratado com Vorcaro, tanto por telefone quanto pessoalmente, foi o financiamento do filme. Segundo relatos feitos ao GLOBO, a avaliação interna é que a candidatura de Flávio passaria a ser considerada “inviabilizada” se aparecerem fatos que contradigam a versão de que sua relação com o dono do Banco Master esteve restrita exclusivamente ao longa.

Durante a entrevista ao Estúdio I, Valdemar assegurou que Flávio permanece como candidato do PL ao Planalto.

— Ele (Flávio Bolsonaro) é o candidato do (Jair) Bolsonaro e nós vamos até o fim nessa história porque ele vai ganhar as eleições. A Michele está fora de questão. Ela não é candidata à presidência.

Repercussão nas redes

A fala de Valdemar provocou reações na esquerda. A conta oficial do PT no X afirmou que o presidente do PL cometeu "ato falho" e confirmou que Flávio "visitou Vorcaro após prisão para pedir mais dinheiro".

Já o ministro da Secretaria-Geral do governo Lula, Guilherme Boulos, descreveu a declaração como "mais um sincericídio de Valdemar sobre Flávio Bolsonaro" e disse que a "história só piora".

"Agora ele admite que Flávio Bolsonaro foi encontrar Vorcaro para cobrar dinheiro — e ainda diz que isso é 'a coisa mais natural do mundo'. Natural? Um senador visitando um banqueiro recém-saído da prisão, de tornozeleira, para cobrar R$ 134 milhões? Primeiro negaram tudo. Depois veio a cobrança. Agora tentam normalizar o absurdo", escreveu Boulos no X.

Já o ex-advogado de Jair Bolsonaro Fabio Wajngarten criticou a fala de Valdemar:

"Pela enésima vez uma entrevista resulta em mais ruídos e perda de foco no que realmente faz a diferença", disse.

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