presidência Valdemar Costa Neto afirma que Zema seria 'vice ideal' para Flávio Bolsonaro Valdemar também elogiou a senadora Tereza Cristina (PP-MS), classificando-a como um nome de forte carisma. Disse que as mulheres "estão em alta" na política

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira (23) que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), seria um nome "ideal" para compor como vice em uma eventual chapa presidencial encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Zema tem negado a possibilidade publicamente

Segundo ele, apesar de Zema não estar entre os mais bem avaliados no plano nacional, sua força em Minas Gerais teria peso estratégico. "Minas é Minas. Isso não tem preço para nós", afirmou, ao destacar a importância eleitoral do Estado.

Em conversa com jornalistas após jantar com empresários, organizado pelo grupo Esfera Brasil em São Paulo, Valdemar também elogiou a senadora Tereza Cristina (PP-MS), classificando-a como um nome de forte carisma. Disse que as mulheres "estão em alta" na política e que a parlamentar reúne atributos relevantes, embora ainda não tenha havido qualquer conversa formal nem com ela nem com Zema. "São nomes bons, ótimos. Mas quem vai decidir é o Flávio. E o Bolsonaro. Quem manda é o Bolsonaro", declarou, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

No cenário fluminense, Valdemar afirmou que o PL avalia lançar candidatura própria ao governo do Rio de Janeiro e que uma definição deve ocorrer após novas reuniões internas. Segundo o dirigente partidário, o prefeito da capital e pré-candidato Eduardo Paes é um bom líder, mas "não tem voto no interior" do Estado. Para Valdemar, isso seria um trunfo do partido, que possui grande quantidade de lideranças municipais no Rio.

Valdemar também afirmou que pretende conversar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para reivindicar a indicação do vice em uma eventual chapa estadual em 2026. Segundo ele, o PL detém a maior bancada de deputados estaduais paulistas, com 20 parlamentares, número que pode crescer na próxima legislatura. "Na eleição passada, eu cedi a vice para o Kassab. Agora é a nossa vez", afirmou.



