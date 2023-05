Valdemar Costa Neto defende Bolsonaro após operação da PF: "É uma pessoa correta"

A- A+

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira (3) que Bolsonaro é uma pessoa "correta, íntegra" e que as "dúvidas da Justiça serão esclarecidas". A PF realiza busca e apreensão na casa do ex-presidente e prendeu o seu braço direito, tenente-coronel Mauro Cid.

"Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o país e procurava sempre seguir a Lei. Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades", escreveu Valdemar nas redes sociais.

Bolsonaro, que é filiado ao PL, também ocupa o cargo de presidente de honra da legenda. Michelle Bolsonaro, por sua vez, é presidente nacional do PL Mulheres, braço da legenda dedicado à políticas para o grupo.

A ação da PF desta quarta-feira apura a atuação de um grupo que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com os indícios coletados pela PF, a suposta falsificação do certificado de vacinação tinha como objetivo viabilizar a entrada nos Estados Unidos de Bolsonaro, familiares e auxiliares do ex-presidente, driblando as exigências da imunização obrigatória.

Segundo a PF, o objetivo do grupo seria "manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas" e "sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19".

De acordo com a colunista Bela Megale, o ex-presidente teve seu celular apreendido, mas, até o momento, não forneceu a senha. A ex-primeira-dama inicialmente também não passou a senha, mas, posteriormente, autorizou acesso ao seu aparelho.

