A- A+

ELEIÇÕES Valdemar Costa Neto diz que, além de Bolsonaro, Michelle seria a "única a bater Lula" Presidente do PL elogiou a ex-primeira durante evento do partido em Guarulhos (SP) neste final de semana

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, elogiou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e disse que, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela seria "a única que bate Lula no segundo turno". O comentário foi feito durante um evento do PL Mulher em Guarulhos no último sábado. Na ocasião, Valdemar destacou, no entanto, que o candidato do partido segue sendo o ex-mandatário e, caso ele seja impedido de concorrer, a escolha de seu sucessor também será dele.

"Eu fiquei impressionado com todo aquele trabalho, todo aquele fluxo de gente que ia no PL para conhecer a presidente Michelle Bolsonaro. E para a nossa surpresa, depois de Bolsonaro, ela é a única que bate o Lula no segundo turno em todas as pesquisas que fizemos" disse Valdemar.

Na pesquisa Quaest do mês passado, ela registrou 39% das intenções de voto em um cenário de segundo turno estimulado contra o petista, que teve 43%, configurando um empate técnico entre os dois. A situação se repetiu no levantamento feito pelo Datafolha, em que a ex-primeira-dama apareceu com 38% contra os 42% de Lula. Ambas as pesquisas mostram, no entanto, que o mesmo acontece com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Reafirmação de Bolsonaro como candidato

Apesar dos elogios a Michelle, Valdemar acrescentou, em seguida, que candidato presidencial apoiado pelo partido segue sendo Bolsonaro, mas, se não puder estar no pleito, ele quem escolherá o novo nome.

"Se acontecer uma injustiça no Brasil e o impedirem, quem escolhe o candidato não é o partido, é o presidente Bolsonaro, porque ele é que tem os votos" declarou.

O ex-presidente, no entanto, está afastado de agendas públicas desde a semana passada por questões de saúde. Na última quarta-feira, ele passou por uma consulta médica de emergência e disse ter sido orientado a a permanecer em repouso absoluto durante o mês de julho.

Veja também