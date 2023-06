Valdemar Costa Neto diz que Moro e Dallagnol "ultrapassaram limites da lei" para atacar Lula

A- A+

O presidente do Partido Liberal Valdemar Costa Neto afirmou nesta segunda-feira que o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) "ultrapassaram os limites da lei" para atacar Lula. O líder do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se refere ao período da operação Lava-Jato quando os dois exerciam o papel de juiz federal e procurador, respectivamente.

O presidente admitiu, novamente, a possibilidade de Bolsonaro se tornar inelegível:

— Vai acontecer mais ou menos no futuro o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná. Eles tinham motivo para atacar o Lula? Eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassam os limites da lei. Ultrapassaram. Vão pagar caro — disse Costa Neto em evento no Diretório Municipal de São José do Rio Preto, em São Paulo.

Em seguida, amenizou o tom:

— Eu não quero que aconteça isso com eles (Sergio Moro e Deltan Dallagnol). Não tenho nada contra eles. Mas vão pagar caro.

Há duas semanas, Dallagnol teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa. A corte entendeu que ele deixou o Ministério Público afim de escapar de punições em processos administrativos.

Veja também

Senado Randolfe diz que Senado deve votar indicação de Zanin até dia 21