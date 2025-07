A- A+

PRESIDENTE DO PL Valdemar Costa Neto diz que operação contra Bolsonaro é "desproporcional" e que causa "estranheza" Presidente do partido de Bolsonaro divulgou nota após operação da Polícia Federal

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta sexta-feira (18) que o seu partido recebeu com “repúdio e estranheza” a operação da Polícia Federal feita hoje contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O dirigente partidário declarou também que a medida é desproporcional.

“O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação”, disse o presidente do partido por meio de nota.

O ex-presidente tem mandados de busca e apreensão expedidos na sede do PL e em sua casa, em Brasília. Por determinação da Suprema Corte, terá que usar tornozeleira eletrônica e se afastar das redes sociais. Ele é réu na ação da trama do golpe.

A decisão de impor medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica, ocorreu porque foi identificado o risco de saída do país, de acordo com investigadores.



Nesta manhã, foram apreendidos ao menos US$ 14 mil na residência de Bolsonaro, em Brasília. O dinheiro ainda está sendo contado.

Em nota, a corporação afirmou que cumpriu "dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal".

Bolsonaro é réu, em ação penal que tramita no STF e analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado. Na segunda-feira, a PGR apresentou as alegações finais no caso e pediu para o ex-presidente ser condenado por cinco crimes.

Veja a íntegra da nota do presidente do PL:

"O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (18), que incluiu mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido. Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa? O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação. Reafirmamos nossa confiança no presidente Jair Bolsonaro, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade”.

Veja também