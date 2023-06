A- A+

Inelegibilidade Valdemar Costa Neto fala em lealdade e injustiça após Bolsonaro ficar inelegível Presidente do PL repudiou a decisão do TSE que levou o ex-mandatário à perda dos direitos políticos

O presidente do Partido Liberal (PL) Valdemar Costa Neto prometeu lealdade a Jair Bolsonaro após o ex-mandatário perder os direitos políticos por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O dirigente da sigla afirmou que o ex-presidente ficou inelegível "por falar".

— Não tem como acreditar no que está acontecendo: a primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar — disse nas redes sociais.

Valdemar Costa Neto também afirmou que o momento de "injustiça" será revertido em mais votos nas eleições de 2024 e 2026. "Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo", disse.

O repúdio do presidente da sigla foi acompanhado por outros parlamentares da legenda. Nikolas Ferreira (MG) afirmou que o sistema "venceu". Já Júlia Zanatta (SC) disse que Bolsonaro foi condenado por dar sua opinião: "Corrupção pode, dar opinião e questionar não", escreveu no Twitter.

O governador de Santa Catarina Jorginho Mello afirmou que suspendeu temporariamente suas agendas para se manifestar pela notícia:

— Presidente, conte com minha lealdade e respeito. O senhor continuará sendo nosso líder — disse.

Por cinco votos a dois, o ex-presidente foi condenado em ação que o acusava de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pela reunião com 72 embaixadores em julho do ano passado. Na ocasião, o então chefe do Executivo atacou, sem provas o sistema eleitoral brasileiro.

