Valdemar Costa Neto, presidente do PL, aumenta o próprio salário para R$ 30 mil

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, aumentou o próprio salário em 23% neste ano, passando dos R$ 24.715,30 recebidos em fevereiro para R$ 30.467,56, a partir de abril. As informações constam na plataforma de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O primeiro aumento foi registrado já em março, quando o salário saltou para R$ 28.758,30, mas a correção final ocorreu no dia 30 de abril. A correção ocorreu um mês depois de o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinar o desbloqueio de contas do PL, em 17 de fevereiro.



Desde o começo do ano, a legenda já gastou R$ 163,9 mil com a remuneração do dirigente partidário. O Globo procurou a assessoria do PL, que não respondeu ao contato até a publicação.



A restrição aos recursos do partido foi oficializada em novembro passado por litigância de má-fé, penalidade pela qual a sigla deveria pagar multa de R$ 22,9 milhões. Na época, porém, o PL não tinha saldo suficiente para efetuar o bloqueio total, então R$ 13,5 milhões ficaram impedidos de serem usados.

