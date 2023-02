A- A+

PL Valdemar Costa Neto presta depoimento à PF sobre propostas golpistas Presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse ao Globo que recebeu diversas sugestões para reverter resultado da eleição

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deverá prestar depoimento sobre a existência de minutas golpistas, na tarde desta quinta-feira, às 14h, na Polícia Federal. A oitiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para esclarecer a declaração que ele deu ao Globo.

Em entrevista, o presidente do PL afirmou que recebeu diversas propostas para reverter o resultado da eleição e que triturou os documentos.

A decisão do ministro atende a um pedido feito pela PF encaminhado dentro de um inquérito que investiga a suposta omissão de autoridades do Distrito Federal frente aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. No despacho, o magistrado afirmou que as declarações de Valdemar "devem ser esclarecidas no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito à adesão, por terceiras pessoas, de eventual intenção golpista".

Foi apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres, um dos investigados, uma minuta de um decreto que estabeleceria estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Ao comentar o caso, Valdemar disse ao GLOBO, na semana passada, que recebeu "várias propostas" nesse sentido:

— Nunca comentei, mas recebi várias propostas, que vinham pelos Correios, que recebi em evento político. Tinha gente que colocava (o papel) no meu bolso, dizendo que era como tirar o Lula do governo. Advogados me mandavam como fazer utilizando o artigo 142, mas tudo fora da lei. Tive o cuidado de triturar.

Veja também

RIO DE JANEIRO Daniel Silveira passa por audiência de custódia e será levado para presídio em Niterói