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reunião Valdemar disse ter consultado Bolsonaro para se encontrar com Lula: 'Está ciente e deu aval' Presidente do PL vai se reunir nesta terça-feira com o atual presidente da República, com objetivo de tentar acordo por indulto

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse ter consultado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a visita que marcou com o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Valdemar e Lula devem se reunir nesta terça-feira, e o intuito é discutir um acordo para um indulto a Bolsonaro, que está em prisão domiciliar após ser condenado por trama golpista. Há uma semana, Bolsonaro está internado no hospital DF Star.

Em declaração à CNN, Valdemar disse ter consultado Bolsonaro através do irmão do presidente, o deputado federal eleito Renato Bolsonaro (PL-SP), além de ter telefonado para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, senadora eleita pelo DF.

– O Bolsonaro está ciente da minha reunião com Lula e deu aval. Não faria isso sem consultá-lo – disse Valdemar à CNN.

Além de Lula e Valdemar, o encontro terá a presença do deputado Altineu Cortes (PL-RJ), vice-presidente da Câmara. A reunião acontece cerca de um mês após o último encontro entre o presidente do PL e Bolsonaro, realizado no dia 29 de outubro, após o segundo turno da eleição presidencial. Já a última reunião de Valdemar com Lula aconteceu em 2021, em um hotel em Brasília.

Capitaneada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o intuito do encontro é de construir um acordo para fazer um aceno a Jair Bolsonaro.

Alcolumbre e Motta tentam se reeleger presidentes do Senado e da Câmara em fevereiro de 2027 e contam com o apoio de Lula e do PT, mas têm sofrido resistência das bancadas do PL, que são as maiores das duas Casas Legislativas.

Aliados de Alcolumbre e Motta entendem que as instituições do país precisam trabalhar por uma pacificação que supere as crises que envolvem o bolsonarismo, o governo do presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal.

Um aceno nessa linha chegou a ser tentado antes das eleições, já no ano passado, com a aprovação de um projeto que reduz as penas de Bolsonaro, preso após ser condenado por liderar uma trama golpista, e outros condenados pelos ataques do 8 de Janeiro.

A iniciativa foi suspensa pelo Supremo, mas o julgamento foi destravado após articulação de Motta e Alcolumbre e os ministros devem decidir se retomam ou não a redução de penas.

O PL elegeu a maior bancada do Senado, com 29 senadores, e também a maior da Câmara, com 121 deputados federais, sendo uma força relevante no Congresso.

Valdemar foi aliado de Lula durante os primeiros mandatos do petista na presidência. Foi ele quem viabilizou a filiação do empresário José Alencar ao PL para concorrer como vice-presidente da chapa de Lula em 2002.

O dirigente partidário chegou a ser preso por corrupção no caso do Mensalão, foi solto em 2014 e ficou fora dos holofotes políticos até conseguir um acordo, em 2021, para filiar Jair Bolsonaro e seu grupo político.

Mesmo com a aproximação com o bolsonarismo, o presidente do PL manteve pontes com o PT e tem diálogo com o presidente do partido, Edinho Silva, e com o ex-ministro e ex-presidente do PT José Dirceu, que dividiu cela com Valdemar.

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