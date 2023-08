A- A+

EX-PRESIDENTE Valdemar diz que acionará organismos internacionais contra condenação de Bolsonaro Em entrevista à CNN, presidente do PL afirmou também que deve recorrer ao STF contra inelegibilidade do ex-chefe do Palácio do Planalto

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que vai “recorrer internacionalmente” contra a condenação por inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada em entrevista à rede de TV CNN. Valdemar disse que o advogado do partido está definindo como se dará e ação e que seria "provavelmente" na Organização dos Estados Americanos (OEA).

— Estamos no barco com Bolsonaro e não vamos sair. Não tenha dúvida que vamos tentar reverter essa decisão — disse o presidente do PL à CNN.

Atualmente, a defesa de Bolsonaro está com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reverter a decisão que deixou Bolsonaro inelegível. Valdemar afirmou ainda que o partido deve recorrer também ao Supremo Tribunal Federal (STF).

— Quando for publicada no TSE a decisão, ele (o advogado do PL) vai entrar no STF para discutir isso. As coisas, daqui a dois ou três anos, podem mudar muito — afirmou.



Valdemar, que já defendeu repetidas vezes o potencial eleitoral da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, desta vez negou a possibilidade dela ser uma alternativa da direita nas próximas eleições à Presidência.

— Michelle nunca foi um plano B. Ela fala que não quer ter mandato, sempre falou. E Bolsonaro não deseja isso para ela. Bolsonaro já comentou uma vez que talvez ela fosse candidata ao Senado, mas não a um cargo no Executivo — afirmou o presidente do PL.

