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PL Valdemar diz que Bolsonaro "sara na hora" se sair da prisão domiciliar Presidente do PL evita falar em perseguição e compara possibilidade de candidatura do ex-presidente à volta de Lula à disputa presidencial

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recuperaria a saúde imediatamente caso deixasse a prisão domiciliar.

A declaração foi dada após um almoço promovido pelas frentes parlamentares do agronegócio, do empreendedorismo, do comércio e serviços e do livre mercado, em Brasília.

Além de atribuir o estado de saúde de Bolsonaro à situação jurídica enfrentada pelo ex-presidente, Valdemar voltou a defender que ainda é cedo para descartar uma candidatura dele à Presidência em 2026 e comparou o cenário ao retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à disputa eleitoral depois de deixar a prisão.

Ao ser questionado sobre a condição de saúde de Bolsonaro, o dirigente afirmou que o ex-presidente sofre em razão da prisão e dos processos que enfrenta.

— Ele está com a saúde complicada por causa da situação que ele está. Porque é difícil para o camarada sustentar isso.

Na sequência, foi perguntado se Bolsonaro melhoraria caso deixasse a prisão.

— Sai de lá pulando de alegria. Sara na hora.

Mais tarde, ao ser questionado se ainda acredita na possibilidade de Bolsonaro disputar as eleições de 2026, apesar da inelegibilidade e das ações em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF), Valdemar respondeu fazendo uma comparação com Lula.

— Quando o Lula estava preso 580 dias, você imaginava que ele fosse ser candidato à Presidência da República? Tudo pode acontecer. E quem deu esse direito para o Lula? O ministro Fachin, que é um homem de bem, um homem de respeito.

Na fala durante o evento em Brasília, o dirigente chamou Fachin de “um homem de esquerda, mas honesto”, levantando a hipótese de o processo do ex-presidente ser revisto pela Suprema Corte.

O presidente do PL também saiu em defesa de Bolsonaro ao comentar a nova operação da Polícia Federal realizada nesta quarta-feira para apreender armas que, segundo determinação do STF, deveriam ter sido entregues.

— O Bolsonaro não fez nada errado. Nem a arma que pegaram com o funcionário dele. Ele tinha dado para o funcionário. Bolsonaro não faz nada fora da lei, nada. Ele cumpre todas as determinações do Supremo. Ele não sai fora da linha.

Questionado se considera que o ex-presidente é alvo de perseguição, Valdemar evitou usar esse termo e disse preferir preservar a relação institucional com o Supremo.

— Eu não te diria que é uma perseguição, porque, se eu falar isso, o Marcelo Bessa, que é meu advogado, me mata. Ele fala: “Não arruma encrenca com o Supremo”. Então nós temos que ter entendimento para tocar o país para frente.

Em seguida, afirmou que vê um “excesso de preocupação” por parte do ministro responsável pelo caso.

— Excesso, vamos dizer, de preocupação do ministro. É direito que ele tem, e nós temos que ter paciência.

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