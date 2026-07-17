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ELEIÇÕES 2026 Valdemar diz que Daniella Marques "não tem voto" para ser vice de Flávio e cogita arrastar definição Presidente do PL citou senadora Tereza Cristina como opção

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a economista e ex-presidente da Caixa Daniella Marques, cotada para ser candidata a vice-presidente em uma chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), não traz votos e não seria a melhor escolha para disputar o cargo.

– Ela tem muito prestígio junto aos empresários e ela é muito competente. Agora, na minha opinião tem que ser alguém que tenha voto. O Bolsonaro vai decidir, vamos ver o que ele vai decidir, ele e o Flávio – declarou Valdemar ao Globo.

Daniella foi presidente da Caixa em 2022, na reta final do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também fez parte da equipe do ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

– O problema dela é que ela não tem voto, (mas) tem uma imagem muito boa, uma pessoa muito competente. Precisamos de voto, isso é que vai ser a guerra. Depende do que eles decidirem, o que decidirem está decidido – disse ainda o presidente do PL.

Valdemar também sinalizou que a convenção do PL que vai indicar o nome de Flávio como candidato a presidente, marcada para o dia 25 de julho, em São Paulo, pode não trazer a definição de quem será a vice.





– Nós podemos deixar (a vice) aberta e fechar isso só no dia 5 de agosto. Abre a ata e delega para a Executiva Nacional poder fazer alianças e definir as outras candidaturas até o dia 5 de agosto, não precisa fazer outra convenção.

O dirigente partidário citou a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como melhor nome para a vice de Flávio. Apesar disso, a federação União Brasil-PP tem indicado que não vai apoiar o pré-candidato do PL e deverá adotar neutralidade.

– A candidata ideal seria a Tereza Cristina. Ela tem carisma e isso é muito importante em uma eleição presidencial, isso puxa voto.

Daniella Marques se filiou ao Republicanos neste ano e aparece entre as cotadas para ser vice de Flávio. Apesar disso, o partido dela tem indicado que deve adotar a neutralidade na disputa presidencial, assim como a federação União-PP.

Em meio a uma briga pública com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dificuldades para disputar o eleitorado feminino com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o pré-candidato do PL busca uma mulher para ser sua colega de chapa.

Ela tem assessorado Flávio em propostas voltadas para a economia e também para as mulheres. Ontem, ela esteve ao lado do presidenciável do PL em uma transmissão ao vivo que divulgou as propostas de Flávio para o público feminino.

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