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emendas Valdemar diz que direcionou emendas de Tiririca após ser procurado pelo parlamentar Presidente do PL afirma que deputados colocam parte das emendas à disposição da direção partidária para atender municípios da legenda e nega irregularidades na distribuição dos recursos

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta terça-feira que o deputado Tiririca o procurou para decidir o destino de suas emendas parlamentares antes de deixar o partido.

Ao rebater a investigação da Polícia Federal (PF) que aponta sua atuação na indicação de recursos públicos mesmo sem mandato, Valdemar sustentou que é comum parlamentares recorrerem ao comando da legenda para definir a distribuição das verbas e negou qualquer irregularidade.

— O Tiririca saiu do partido porque achava que não se elegeria mais pelo PL e foi para outro partido para disputar pelo Ceará. Ele falou: "Valdemar, o que eu faço com as emendas?". Eu falei: "Segura para a gente pôr nas nossas cidades que não têm quem ajude e precisam de recurso". Se você olhar as emendas dele, vai ver que foram para saúde, Santa Casa, só coisa séria — afirmou, em entrevista à GloboNews.

Em novembro do ano passado, Tiririca trocou o PL, partido de Valdemar, pelo PSD, e mudou seu domicílio eleitoral de São Paulo para o Ceará.

Segundo Valdemar, deputados que não têm base consolidada em prefeituras frequentemente colocam parte de suas emendas à disposição da direção partidária para atender municípios ligados ao partido. Ele afirmou que essa é uma prática "normal" e disse que a liderança da Câmara é responsável por formalizar as indicações.

— O deputado chega para mim (e diz): "Valdemar, fiz as emendas e vai sobrar R$ 5 milhões das minhas emendas". Aí eu pego essas emendas e dou para esse canddiatos, dou para prefeitos e deputados que não têm mais emendas e precisam atender mais cidades. Essa função é uma função normal. Vai para a liderança, a liderança examina as condições da prefeitura e quem assina é o líder — declarou.

O dirigente do PL também afirmou que presidentes de partido têm uma visão nacional da distribuição dos recursos, diferentemente dos parlamentares, que, segundo ele, tendem a concentrar a atuação em seus estados.

— Quem tem condições de enxergar a situação nacional é o presidente do partido. O deputado só cuida do estado dele e das cidades dele — disse.

Durante a entrevista, Valdemar voltou a negar as suspeitas levantadas pela Polícia Federal e classificou como "bobagem" a imputação dos crimes de peculato e associação criminosa. Segundo ele, os servidores da Câmara investigados apenas verificavam questões técnicas relacionadas à execução das emendas, como a existência de recursos disponíveis em determinadas áreas e a viabilidade dos projetos apresentados pelos municípios.

O presidente do PL também contestou o bloqueio de até R$ 119 milhões determinado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que o valor corresponde ao total das emendas investigadas, e não ao seu patrimônio.

— Quando falam que bloquearam R$ 119 milhões, muita gente pode pensar que eu tenho R$ 119 milhões na conta. Eu não tenho. Nem acertando duas vezes sozinho na Mega-Sena eu teria esse dinheiro. Eles bloquearam o tamanho das emendas, não o dinheiro que eu tenho — afirmou.

Como mostrou o GLOBO, dos R$ 119 milhões em emendas que, segundo a Polícia Federal (PF), foram indicadas pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, R$ 97 milhões foram enviados na semana anterior ao limite para envio de recursos federais antes das eleições municipais de 2024. Boa parte dos recursos foi destinada na tentativa de fortalecer candidatos do PL ou apoiados pelo partido no pleito.

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