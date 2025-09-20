A- A+

DECLARAÇÃO Valdemar diz que Eduardo Bolsonaro não tem votos e não respeita o pai Presidente do PL e deputado trocam insultos publicamente

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, subiu o tom no conflito verbal com o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) nesta sexta-feira, ao comentar a reação do parlamentar a uma declaração dada por ele à Folha de S.Paulo. Valdemar disse que se Eduardo concretizar o plano de se candidatar à revelia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá “ajudar a matar” o pai.

Eduardo não gostou da fala e disse à colunista Bela Megale que a frase foi uma "canalhice" de Valdemar.

— Dizer que um filho ajudaria a matar o próprio pai, se ele não aceitar as chantagens que até seus aliados mais próximos estão fazendo com ele, é de uma canalhice que não esperava nem mesmo de você, Valdemar. Aguardo suas desculpas públicas e espero que você só tenha se atrapalhado, mais uma vez, com as palavras — disse Eduardo.

Em um novo round do embate, Valdemar disse que Eduardo "pensa que tem votos" e que, ao contrário do que nutre por Bolsonaro (PL), não o respeita.

— Canalhice é xingar o próprio pai e pensar que tem votos. Os votos são do seu pai, não seus. Mas, se o seu pai te escolher, vai ter o apoio do partido. Diferente de você, respeito muito seu pai — afirmou.

O deputado federal já sinalizou a aliados que, se o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se filiar ao PL para concorrer à Presidência, vai deixar o partido para disputar a vaga por outra legenda. Valdemar disse que não acredita que o deputado vá brigar com Jair Bolsonaro, ao ser questionado sobre a chance de ele desobedecer o pai e concorrer ao Palácio do Planalto em 2026.

— Não acredito que ele brigue com o pai. Vai ajudar a matar o pai de vez? — disse o presidente do PL.

