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Vorcaro Valdemar diz que fala sobre visita de Flávio a Vorcaro foi descontextualizada Presidente nacional do PL também afirmou que não conversou com o senador sobre o que foi discutido durante o encontro com o banqueiro

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que teve sua fala descontextualizada após afirmar, em entrevista à Globonews nesta segunda-feira, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) encontrou o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para buscar mais dinheiro para financiar o filme "Dark Horse". O comentário repercutiu entre perfis da esquerda, que argumentaram que a versão apresentada pelo dirigente partidário contradizia a versão apresentada por Flávio, que relatou ter ido até o local para colocar um "ponto final" na relação entre os dois.

— Eu dei uma entrevista ontem na Globonews e só me perguntaram do Flávio e do Vorcaro. Acontece que algumas pessoas tiveram o trabalho de cortar e publicar um trecho de um raciocínio que dá a entender que eu estava falando da conversa deles. Daí, eu fui assistir o que eu tinha dito e ficou um pouco confuso mesmo. Só que na mesma entrevista, isso foi esclarecido e eu afirmei que nunca falei com o Flávio sobre esse assunto — disse em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira.

Em seguida, o dirigente partidário exibe um trecho no qual ele reafirma que não tinha conversado com o senador sobre o encontro com o banqueiro. Na legenda da publicação, Valdemar também diz que "tentaram recortar uma fala, mas a entrevista completa tem o cenário completo". O comentário, no entanto, repercutiu entre perfis como o do PT, que escreveu que o presidente do PL cometeu "ato falho" e confirmou que Flávio "visitou Vorcaro após prisão para pedir mais dinheiro".

Já o ministro da Secretaria-Geral do governo Lula, Guilherme Boulos, descreveu a declaração como "mais um sincericídio de Valdemar sobre Flávio Bolsonaro" e disse que a "história só piora". "Agora ele admite que Flávio Bolsonaro foi encontrar Vorcaro para cobrar dinheiro — e ainda diz que isso é 'a coisa mais natural do mundo'. Natural? Um senador visitando um banqueiro recém-saído da prisão, de tornozeleira, para cobrar R$ 134 milhões? Primeiro, negaram tudo. Depois veio a cobrança. Agora tentam normalizar o absurdo", escreveu Boulos no X.

Já Fabio Wajngarten, ex-advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou a fala de Valdemar. "Pela enésima vez uma entrevista resulta em mais ruídos e perda de foco no que realmente faz a diferença", disse em uma publicação também pela rede social.

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