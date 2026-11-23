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CÂMARA DOS DEPUTADOS Valdemar diz que PL fará nova reunião sobre eleição na Câmara em meio a racha sobre o apoio a Motta Presidente da legenda diz que parlamentares voltarão a discutir posição antes do fim do ano

Em meio ao racha no PL sobre o apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, afirmou que pretende reunir novamente a bancada antes de 20 de dezembro para discutir o posicionamento do partido. O dirigente também não descartou o lançamento de mais de uma candidatura de centro-direita, diante das dificuldades para construir um consenso em torno de um único nome.

— São os deputados que decidem o caminho a tomar. Devemos nos reunir para uma nova discussão antes do dia 20 de dezembro. Temos que dar um tempo para que os novos deputados tenham mais tempo para avaliar — afirmou Valdemar, acrescentando que existe a possibilidade de mais de uma candidatura de direita.

O PL está dividido entre uma ala favorável à negociação com Motta, em troca de espaços na Mesa Diretora e do comando de comissões estratégicas, e parlamentares bolsonaristas que defendem o lançamento de uma candidatura própria. Duas reuniões da bancada já foram realizadas sem que houvesse uma definição.

O dirigente também destacou a possível candidatura do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), que já se apresentou como alternativa à recondução de Motta.

— Já temos uma candidatura apresentada, que é a do príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança, que é um deputado altamente qualificado — afirmou.

A indefinição tem provocado atritos entre integrantes da legenda. Na semana passada, Nikolas Ferreira (PL-MG) ameaçou deixar o PL caso o partido decida apoiar a reeleição de Motta. O líder da bancada, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), também se opõe à aliança e avalia deixar a liderança caso o acordo avance.

Já uma ala próxima a Valdemar defende que o partido negocie com o atual presidente da Câmara para garantir influência na próxima legislatura. Entre os espaços discutidos estão cargos na Mesa Diretora e presidências de comissões, como Constituição e Justiça (CCJ) e Saúde, além da relatoria do Orçamento.

A resistência à recondução de Motta também é compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na eleição presidencial e atualmente nos Estados Unidos. O senador acusa o presidente da Câmara de descumprir compromissos com o bolsonarismo, especialmente em relação à anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

Na reunião mais recente da bancada, Valdemar argumentou, segundo participantes, que a falta de um acordo com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em 2023 deixou o PL isolado no Senado. O dirigente alertou para o risco de repetir o cenário na Câmara, mas tem evitado manifestar publicamente sua preferência.

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