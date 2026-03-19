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ELEIÇÕES 2026 Valdemar diz que Tereza Cristina não quer ser vice Flávio Bolsonaro e prefere o Senado Presidente nacional do PL defendia ex-ministra como parceira ideal de chapa do senador

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto (PL), afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) não quer ser vice de Flávio Bolsonaro (PL) na corrida à Presidência deste ano.

Em entrevista ao Poder360, ele contou que a ex-ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro informou a ele suas intenções numa conversa nesta quarta-feira e indicou a preferência de permanecer no Senado.

Valdemar vinha defendendo Tereza Cristina como a vice ideal para a chapa de Flávio. A senadora era vista como parceira importante para atrair votos, sobretudo, de mulheres e do setor do agronegócio.

Em fevereiro, ela disse que não havia sido convidada oficialmente para compor a chapa bolsonarista ao Planalto. Tereza Cristina ainda não se manifestou publicamente sobre as declarações de Valdemar.

Em entrevista ao programa "Frente a Frente", da Folha de S. Paulo e do UOL, o dirigente partidário também deixou em aberto o posto para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também postulante à Presidência, mas disse na ocasião que a escolha dependerá de Flávio e do pai.

"Cada um tem um palpite e não discutimos isso antes. O meu? Tereza Cristina. Ela é um nome muito forte no agronegócio e tem carisma", disse ao ser questionado sobre a composição da chapa de Flávio. "Mas eu não vou dar palpite nisso e quem vai decidir isso será o Flávio e o Bolsonaro".

Na ocasião, Valdemar também afirmou que Zema "poderia ser maravilhoso" para a indicação de vice, mas disse que a decisão final será do senador. Ele também afirmou que ainda acha possível uma união do campo da direita para uma vitória contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno e disse que acredita que o PSD não lançará candidato.

"Ele [Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD] tem vários candidatos de qualidade. O Ratinho Jr. é o máximo, mas não vai querer abandonar o estado dele, na minha opinião. O Caiado é ótimo candidato também e tem muita aprovação em Goiás, mas precisa ter voto. E o Eduardo Leite não quer ser candidato, ele quer fazer esse curso lá fora, está com essa pretensão".

Além de uma aliança entre os candidatos da direita, Valdemar afirmou que tem expectativa de que o presidente americano Donald Trump entre em cena e ajude na eleição de Flávio. O presidente do PL também afirmou que estranhou a decisão do governo dos EUA de retirar a imposição da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ele falou claramente: 'O que estão fazendo com o Bolsonaro é o que queriam fazer comigo'. E depois mudou. Eu acredito que ele vai ajudar o Flávio, não tenho dúvida disso. Ele quer um governo de direita aqui", afirmou. "Vocês verão como ele procederá se for eleito presidente. Ele vai para os EUA e arrancará o couro do Trump para ajudar o nosso país, porque nós precisamos criar emprego aqui".

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