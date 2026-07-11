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ELEIÇÕES 2026 Valdemar faz apelo por entendimento a Michelle após carta lida por Flávio Ex-primeira-dama decidiu deixar presidência do PL Mulher e tem indicado que não quer concorrer ao Senado

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse neste sábado que o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é “muito importante” para a pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). De acordo com Valdemar, a eleição “vai ser difícil” para Flávio e não pode haver divisões. O dirigente usou o mesmo discurso adotado por Jair Bolsonaro em carta lida pelo filho zero um durante a tarde.

A ex-primeira-dama brigou publicamente com o enteado e tem sinalizado que não vai participar da campanha dele.

O dirigente partidário também mencionou a tentativa de reverter a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por liderar uma trama golpista, e disse que uma derrota de Flávio na eleição deste ano impediria isso.

– Se nós perdermos a eleição, Bolsonaro fica mais dez anos preso. Nós não podemos dividir o nosso pessoal. Eu acredito que a Michelle vai se entender ainda porque ela é inteligente, competente, criou uma baita base no Brasil com as mulheres e eu acho que ela tem tudo pra acertar isso, passar esse momento difícil e a gente acerta se Deus quiser. – disse ao GLOBO.

Fl leu neste sábado uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante um pronunciamento transmitido em seu canal no YouTube. Na carta, o ex-mandatário afirmou que o momento é de apoio ao senador, que vem sofrendo com críticas até mesmo da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.



Valdemar declarou que conversou pela última vez com Michelle no último dia 30 de junho, em uma reunião em que ficou decidido que ela sairia da presidência do PL Mulher.

O presidente do PL também comentou sobre a carta.

– Prestigia muito o Flávio e deixa claro que vamos tocar por esse caminho.

No encontro do final de junho, Michelle sinalizou que não deseja mais concorrer na eleição para o Senado no Distrito Federal e chegou a ameaçar se desfiliar do PL. A decisão de sair do partido, porém foi revista após conversa com aliadas.

Apesar disso, Valdemar declarou que espera uma reconciliação.

— Estamos tentando ver esse caso da Michelle porque ela é muito importante para nós. Nós queremos ela de candidata ao Senado e nós queremos ela na campanha (de Flávio). Nós temos que acertar isso, não podemos brigar entre nós. A eleição vai ser difícil, todo mundo sabe disso. Então nós temos que conquistá-la de volta porque ela é importantíssima.

No dia 24 de junho, Michelle publicou dois vídeos nas redes sociais em que fez uma série de críticas a Flávio. Ela disse que foi “maltratada e desrespeitada” pelo senador do PL e que ele foi ríspido com ela.

A desavença foi motivada por uma queda de braço sobre a posição do PL no Ceará. Flávio e a maior parte da cúpula do partido desejam apoiar Ciro Gomes (PSDB) para governador, enquanto Michelle é contra

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