ELEIÇÕES 2026

Valdemar nega racha no PL após atrito entre Eduardo, Michelle e Nikolas

Presidente nacional do partido afirma que todos estarão no palanque para apoiar Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência

Valdemar Costa Neto disse que Michelle não tem tempo para 'fazer nada', ao ser questionado sobre racha no PL Valdemar Costa Neto disse que Michelle não tem tempo para 'fazer nada', ao ser questionado sobre racha no PL  - Foto: Divulgação/Esfera Brasil

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira, 23, que não existe "racha" no partido. A declaração ocorre após troca de indiretas nas redes sociais entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Segundo Valdemar, o partido não está divido e todos estarão no palanque para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência.

"Não, nunca existiu um racha. Porque existe o seguinte: a Michelle Bolsonaro não tem tempo de fazer nada. Ela faz a comida para o Bolsonaro de manhã e vai levar na hora do almoço. Ninguém quer ver o marido nem o pai na situação que o Bolsonaro está. Esse é o grande problema", afirmou o presidente do PL em entrevista a jornalistas depois do evento do Grupo Esfera, em São Paulo.

No último sábado, 21, Michelle publicou em rede social uma foto preparando o almoço do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Na imagem, ela aparecia fritando rodelas de banana. "Ele ama banana frita", escreveu. A publicação foi interpretada como uma indireta a Eduardo, apelidado pejorativamente de "bananinha".

A controvérsia teve início após Eduardo Bolsonaro criticar Michelle e Nikolas. Ele afirmou que os dois estariam "jogando o mesmo jogo" e sofrendo de "amnésia".

"Você vê que um, lado a lado, compartilha o outro e se apoia nas redes sociais. Só estão com 'amnésia', não sei por qual motivo", disse. "Não vi nenhum post da Michelle a favor do Flávio. Ela compartilha o Nikolas toda hora. Não sei o que está faltando. Isso é uma pergunta a ser feita para ela. Eu acho que o apoio está aquém do desejável", acrescentou.

Eduardo também disse ter estranhado declarações de Nikolas em que o deputado defende um "projeto da direita", e não um projeto específico ligado a Flávio. "Não consegui compreender", afirmou

Em resposta, Nikolas Ferreira disse que Eduardo "não está bem" e negou qualquer "amnésia" por parte dele ou de Michelle, mas reafirmou apoio a Flávio.

"Bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela", afirmou. "Então, eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil pra salvar."

Michelle não respondeu diretamente às declarações de Eduardo. No entanto, a publicação fritando bananas para o almoço de Bolsonaro nas redes sociais foi interpretada como indireta.

Eduardo pareceu interpretar a postagem como provocação. Ele republicou o tuíte de um seguidor que dizia: "Continuem fritando banana enquanto o Flávio e o Eduardo estão trabalhando duro para resgatar o país".

