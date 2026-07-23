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Partido Liberal Valdemar ouve queixa da mulher por veto de Michelle a candidata do PL em SP Presidente do PL ficou ao lado Michelle na disputa

Dana Costa, mulher do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e à frente da ala feminina do partido em Mogi das Cruzes (SP), ligou para o marido para se queixar da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No telefonema, presenciado pelo GLOBO, ela afirmou que Michelle vetou uma candidatura a deputada federal em São Paulo e reclamou que “uma ordem da princesa derruba todo mundo”.

Na ligação, Dana pediu ao marido que a vereadora de São Vicente Aninha Ferreira (PL-SP) tenha o aval do partido para ser candidata a deputada federal. Ela se queixa que Michelle estaria atuando contra a pré-candidata por considerar que ela divide os votos que iriam para a deputada Rosana Valle (PL-SP), pré-candidata à reeleição como deputada e aliada da ex-primeira-dama.

Segundo Dana Costa, ela recebeu um pedido de Clarissa do Prado, mulher do pré-candidato ao Senado André do Prado, e ex-presidente da Assembleia de São Paulo, para que Aninha Ferreira fosse candidata.

"Clarissa, do André, que nunca me liga, me ligou para falar da Aninha de São Vicente, que quer ser candidata a deputada federal. Todo mundo é a favor, menos a Michelle. É uma ordem dela para não deixar ser candidata por causa da Rosana Valle".

Ela então pergunta a Valdemar se “é candidata ou não”. O presidente do PL respondeu:

"Acho que não. Qual sua opinião?"

"Ia votar a favor de ela ser candidata. Uma ordem da princesa derruba todo mundo?" Dana respondeu de volta.

Valdemar, então, complementou:

"Lógico, a princesa é que tem voto".

Procurada, Michelle não se manifestou. Ela é uma das protagonistas de uma crise envolvendo a campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A ex-primeira-dama brigou publicamente com o enteado e tem sinalizado que não vai participar da campanha dele. No dia 24 de junho, Michelle publicou dois vídeos nas redes sociais em que fez uma série de críticas a Flávio.

Ela disse que foi “maltratada e desrespeitada” pelo senador do PL e que ele foi ríspido com ela.

A desavença foi motivada por uma queda de braço sobre a posição do PL no Ceará. Flávio e a maior parte da cúpula do partido desejam apoiar Ciro Gomes (PSDB) para governador, enquanto Michelle é contra.

Valdemar conversou com a ex-primeira-dama na semana passada e disse que espera um gesto de Flávio para uma reconciliação. De acordo com o presidente do PL, há chance de a crise ser superada.

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