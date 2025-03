A- A+

EX-PRESIDENTE Valdemar pede ao STF fim da proibição de falar com Bolsonaro Presidente do PL está proibido de entrar em contato com outros investigados por trama golpista, mas não foi incluído em denúncia da PGR

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), a revogação de todas as restrições impostas contra ele durante a investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Uma delas é a proibição de contato com outros investigados, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Valdemar foi indiciado pela Polícia Federal (PF) na apuração, no ano passado, mas não foi incluído na denúncia apresentada no mês passado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).





O advogado do político, Marcelo Bessa, também solicitou que ele seja autorizado a deixar o país e que sejam restituídos os bens que foram apreendidos com ele, durante busca e apreensão no ano passado.

Caberá ao relator da investigação, ministro Alexandre de Moraes, analisar os pedidos.

Veja também