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CRISE NO PL Valdemar quer reverter saída de Michelle de projeto eleitoral e terá conversas com ela e Flávio Presidente do PL quer convencer Michelle a disputar o Senado pelo DF e prepara nova rodada de negociações para reduzir crise familiar

Após assumir pessoalmente a condução da crise entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Michelle Bolsonaro, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, terá novos encontros separados com a ex-primeira-dama e com o senador na próxima semana.

O objetivo vai além de reduzir a tensão provocada pelo rompimento entre os dois. Segundo interlocutores ouvidos pelo GLOBO, Valdemar quer convencer Michelle a permanecer no projeto eleitoral do partido, disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal e ajudar a recompor a estratégia do PL para a campanha deste ano.

O cenário mudou após o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) desistir da disputa pelo Senado, na última quarta-feira. No entorno de Valdemar, a avaliação é que Michelle passou a reunir condições ainda mais favoráveis para a eleição e chegaria à disputa praticamente eleita. Sem um adversário competitivo no campo da direita, dirigentes do partido passaram a comparar o Distrito Federal a Santa Catarina, onde o PL acredita ter condições de conquistar as duas vagas ao Senado com a deputada federal Carol De Toni e o ex-vereador Carlos Bolsonaro.

Para convencê-la, Valdemar sinalizou que está disposto a atender praticamente todas as condições apresentadas pela ex-primeira-dama. Entre as possibilidades que devem ser discutidas estão a retomada do comando do PL Mulher com mais autonomia, maior liberdade para definir a atuação do segmento feminino e a garantia de recursos para candidatas ligadas ao seu grupo. Segundo um dirigente da legenda, a orientação é oferecer "o que ela quiser" para evitar que a crise produza efeitos duradouros sobre a campanha presidencial.

— Michelle é uma pessoa especial, fez um trabalho com as mulheres do Brasil que nunca ninguém teve oportunidade de fazer. Ela conseguiu isso não por causa do tamanho do partido, mas pelos valores pessoais dela. Ela tem talento, mostrou isso, é uma grande líder e nós precisamos dela com a gente. Nós não podemos sair brigando dentro de casa — disse Valdemar.

Caso Michelle mantenha a decisão de não disputar o Senado, o PL já trabalha com alternativas, como a deputada Bia Kicis (PL-DF) e o senador Izalci Lucas (PL-DF). Do outro lado, o MDB estuda lançar um novo candidato à vaga — entre os cotados está o deputado federal Fred Linhares — ou negociar espaço na chapa da governadora Celina Leão (PP), reivindicando a indicação do candidato a vice-governador.

Apesar de discutir cenários alternativos, interlocutores afirmam que Valdemar considera Michelle insubstituível do ponto de vista eleitoral. A expectativa é aproveitar as conversas da próxima semana para reconstruir a relação entre a ex-primeira-dama e Flávio e convencê-la de que permanecer no centro da estratégia do PL é a melhor forma de preservar o capital político que acumulou nos últimos anos.

A ofensiva ocorre em paralelo às negociações para reorganizar a engenharia eleitoral da candidatura de Flávio. Nesta quarta-feira, Valdemar se reuniu com dirigentes do Republicanos para discutir impasses em palanques estaduais e a composição da chapa presidencial.

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