política Valdemar recebe passaporte de volta após decisão do STF Alexandre de Moraes derrubou proibição de político sair do Brasil

A Polícia Federal (PF) comunicou ao Supremo Tribunal Federal ( STF) nesta quarta-feira que devolveu o passaporte do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e que o documento teve sua validade reativada. Há duas semanas, o ministro Alexandre de Moraes derrubou restrições que haviam sido impostas a Valdemar devido à investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, incluindo a proibição de sair do país.

O dirigente partidário foi indiciado pela Polícia Federal (PF) na apuração sobre a trama golpista, no ano passado, mas não foi incluído na denúncia apresentada no mês passado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Por isso, Moraes aceitou um pedido da defesa e derrubou as restrições que haviam sido impostas a ele, como a de ter contato com os outros investigados — entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As proibições a Valdemar e outros investigados foram impostas em fevereiro de 2024, após uma operação da PF sobre o caso.

