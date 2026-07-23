Valdemar rejeita chapa pura para Flávio após União-PP adotar neutralidade

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Após a federação União-PP indicar que deve adotar uma posição de neutralidade na eleição presidencial, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira que o partido não pode lançar uma chapa pura na disputa pelo Palácio do Planalto.

Em entrevista ao jornal O Globo, o dirigente defendeu a escolha de um vice de outra legenda, embora o cenário seja cada vez mais difícil para Flávio Bolsonaro atrair aliados.

Até o momento, entre os grandes partidos do Centrão, apenas o Republicanos não fechou as portas.

—Difícil (achar um vice), mas vamos descobrir — disse o presidente do PL.

O dirigente voltou a apontar a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como sua opção preferida, apesar da recusa da ex-ministra da Agricultura e também de seu partido de embarcar no projeto. Valdemar também admitiu que a resistência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à candidatura do enteado prejudica a pré-campanha.

— Eu acho (que a Michelle vai ser candidata). Estou torcendo. Michelle tem tudo para ser eleita senadora. Quando ela falou que não queria ser candidata atrapalhou um pouco. Mas eu não tenho dúvida, não (de que vai ser candidata) — disse o presidente do PL: — Eu estive com ela na semana passada. Ela está disposta, mas quer que o Flávio faça alguma coisa, que se manifeste.

Valdemar disse não acreditar que Michelle participe da convenção nacional do PL, embora considere a reconciliação entre os dois “importantíssima” para a disputa.

— Queria que ela fosse à convenção, mas tudo bem. Precisa ver isso. É difícil. Problema de família é um inferno.

O presidente do PL ainda descartou a possibilidade de substituir Flávio caso surjam novos desgastes, minimizou o impacto do caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, afirmou que Jair Bolsonaro ajudaria o partido a eleger “uns oito senadores a mais” caso pudesse participar da campanha e defendeu sua atuação na discussão sobre a destinação de emendas parlamentares.

Sobre relatos de que Flávio concentra as decisões de sua campanha em um círculo restrito e de que haveria uma disputa entre o presidente do PL e o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha, Valdemar reconheceu as dificuldades do parlamentar em fazer as articulações políticas

Alvo de investigações da Polícia Federal e de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que bloqueou seus recursos em até 119 milhões por uso indevido de emendas, Valdemar negou irregularidades e criticou o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Questionado pelo Supremo após uma fala de Valdemar em que ele diz que todos os presidentes de partidos acompanham a negociação de emendas, a defesa de Kassab disse que ele não participa da articulação dos recursos.

— Ele mentiu para caramba na resposta. É um desqualificado. Ele era ministro da Dilma. Na véspera do impeachment, pediu demissão, e todo o PSD votou a favor do impeachment. No dia seguinte, virou ministro de Temer. Kassab é frouxo.

Valdemar também respondeu às críticas do influenciador Paulo Figueiredo, aliado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e que tem chamado o presidente do PL de “Gagádelmar”. Segundo ele, Figueiredo é "um doido varrido" e "não tem voto".

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