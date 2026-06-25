Valdemar se coloca como "bombeiro" de crise entre Michelle e Flávio e diz que conversará com os dois
Presidente do PL elogiou o que classificou de coragem tanto de Michelle, quanto Flávio
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta quinta-feira que vai atuar para tentar superar a crise entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência. Em nota, o dirigente partidário declarou que vai procurar os dois para conversar pessoalmente.
“Assim que falar pessoalmente com os dois irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam. O PL segue focado em retirar esse governo que está aí e devolver o Brasil aos brasileiros, e nada será capaz de nos tirar desse foco”.
Na nota, o presidente do PL diz que é “preciso respeitar a liberdade para se expressar o que pensa” e faz outros elogios a Michelle e Flávio.
“Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais, e isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido. E essa autenticidade que nos conecta com o povo brasileiro e fortalece nossa atuação política”.
Leia também
• Vídeo de Michelle com críticas a Flávio faz parte de série de atritos com filhos de Bolsonaro
• Eduardo de um lado, Damares do outro: vídeo de Michelle contra Flávio Bolsonaro divide direita
• Após polêmica com Flávio, Michelle diz que "não tem raiva de ninguém"
Ontem, Michelle publicou dois vídeos nas redes sociais em que fez uma série de críticas a Flávio. Ela disse que foi “maltratada e desrespeitada” pelo senador do PL e que ele foi ríspido com ela.
A desavença foi motivada por uma queda de braço sobre a posição do PL no Ceará. Flávio e a maior parte da cúpula do partido desejam apoiar Ciro Gomes (PSDB) para governador, enquanto Michelle é contra.
Após as divulgações dos vídeos, Flávio publicou uma mensagem nas redes sociais em que declarou não ter a intenção de ofender Michelle, mas reforçou a crise ao dizer que buscou contato com ela e foi ignorado.
Em uma tentativa de modular o discurso feito ontem, Michelle disse nesta quinta que não "tem raiva de ninguém" e que "não há briga, nem competição".
Leia a nota completa do presidente do PL:
“Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais, e isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido. E essa autenticidade que nos conecta com o povo brasileiro e fortalece nossa atuação política
A liberdade para expressar o que se pensa, o que se sente e no que se acredita é a verdadeira essência da democracia. Divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem; ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos
O mais importante é que, ao final de qualquer debate, permanecem intactos os valores e princípios que nos unem: a defesa da liberdade, o respeito às diferenças e a convicção de que cada pessoa deve ter o direito de ser exatamente quem é.
Assim que falar pessoalmente com os dois irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam. O PL segue focado em retirar esse governo que está aí e devolver o Brasil aos brasileiros, e nada será capaz de nos tirar desse foco”.