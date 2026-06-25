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família bolsonaro Valdemar se coloca como "bombeiro" de crise entre Michelle e Flávio e diz que conversará com os dois Presidente do PL elogiou o que classificou de coragem tanto de Michelle, quanto Flávio

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta quinta-feira que vai atuar para tentar superar a crise entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência. Em nota, o dirigente partidário declarou que vai procurar os dois para conversar pessoalmente.

“Assim que falar pessoalmente com os dois irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam. O PL segue focado em retirar esse governo que está aí e devolver o Brasil aos brasileiros, e nada será capaz de nos tirar desse foco”.

Na nota, o presidente do PL diz que é “preciso respeitar a liberdade para se expressar o que pensa” e faz outros elogios a Michelle e Flávio.

“Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais, e isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido. E essa autenticidade que nos conecta com o povo brasileiro e fortalece nossa atuação política”.





Ontem, Michelle publicou dois vídeos nas redes sociais em que fez uma série de críticas a Flávio. Ela disse que foi “maltratada e desrespeitada” pelo senador do PL e que ele foi ríspido com ela.

A desavença foi motivada por uma queda de braço sobre a posição do PL no Ceará. Flávio e a maior parte da cúpula do partido desejam apoiar Ciro Gomes (PSDB) para governador, enquanto Michelle é contra.

Após as divulgações dos vídeos, Flávio publicou uma mensagem nas redes sociais em que declarou não ter a intenção de ofender Michelle, mas reforçou a crise ao dizer que buscou contato com ela e foi ignorado.

Em uma tentativa de modular o discurso feito ontem, Michelle disse nesta quinta que não "tem raiva de ninguém" e que "não há briga, nem competição".

Leia a nota completa do presidente do PL:

“Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais, e isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido. E essa autenticidade que nos conecta com o povo brasileiro e fortalece nossa atuação política

A liberdade para expressar o que se pensa, o que se sente e no que se acredita é a verdadeira essência da democracia. Divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem; ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos

O mais importante é que, ao final de qualquer debate, permanecem intactos os valores e princípios que nos unem: a defesa da liberdade, o respeito às diferenças e a convicção de que cada pessoa deve ter o direito de ser exatamente quem é.

Assim que falar pessoalmente com os dois irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam. O PL segue focado em retirar esse governo que está aí e devolver o Brasil aos brasileiros, e nada será capaz de nos tirar desse foco”.

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