Valdemar se desculpa com Bolsonaro por elogios a Lula, após embate

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, se desculpou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter elogiado a popularidade de Lula (PT) durante uma entrevista. Em conversa com apoiadores em Angra do Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o ex-mandatário chegou a falar em "declarações absurdas" que estariam implodindo o partido. Em um telefonema realizado na noite desta segunda-feira, Valdemar colocou para Bolsonaro que ele teria "caído em um corte de internet", ou seja, visto apenas um trecho de uma declaração concedida em um contexto maior, mas se retratou pelos elogios ao petista.

Em resposta, Bolsonaro teria pedido para que tanto Valdemar, quanto os demais integrantes da cúpula do PL tomassem "cuidado" com declarações deste tipo de agora em diante. De acordo com interlocutores dos dois, o assunto foi superado. Deputados ouvidos pela reportagem afirmam ter recebido, inclusive, uma recomendação para que não repercutam o assunto nas suas redes sociais. Ainda no telefonema, Bolsonaro teria dito a Valdemar que o PL é "o melhor partido da direita para estar no momento".

Em entrevista ao jornal "O Diário", Valdemar da Costa Neto disse que Lula era uma figura "extremamente popular" e o comparou o seu perfil com o de Bolsonaro:

— O Lula é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar onde chegou. O José Alencar era vice-presidente, nós fizemos parte do governo... E Lula foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois. Não tem comparação com Bolsonaro. Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não, tem um mandato só.

A sua declaração viralizou e, logo, ele veio à público dizer que sua fala foi tirada de contexto. Em postagem, reiterou sua lealdade a Bolsonaro.

"Estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses, deixo um recado: quem não tem lealdade e fidelidade, tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva", escreveu Costa Neto em seu perfil no X (antigo Twitter).

Ao saber que Valdemar havia elogiado a popularidade de Lula, Bolsonaro disse a apoiadores:

— Se continuar assim você vai implodir o partido, tem pessoa do partido dando declaração absurda como "o Lula é extremamente popular". Manda ele vir tomar 51 aqui na esquina, não vem.

