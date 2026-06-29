Seg, 29 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda29/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Partido Liberal

Valdemar se reúne com Michelle para tentar encerrar crise no PL após vídeos de ex-primeira-dama

Encontro está previsto para esta terça-feira (30) na sede do partido

Reportar Erro
Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto falam com ex-presidente Bolsonaro em ligação por telefone no jantar de apoio a Rogério Marinho à presidência do SenadoMichelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto falam com ex-presidente Bolsonaro em ligação por telefone no jantar de apoio a Rogério Marinho à presidência do Senado - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reúne nesta terça-feira (30) com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para tentar pacificar a crise aberta após os vídeos em que ela criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O encontro vai ocorrer na sede do partido, em Brasília.

Segundo interlocutores do partido, Valdemar pretende ouvir Michelle e buscar uma trégua entre ela e Flávio antes que o conflito produza novos desgastes para a campanha presidencial. A expectativa da direção do PL é que, superada essa etapa, os dois possam voltar a conversar nos próximos dias.

O encontro ocorre três dias depois de o dirigente subir ao palanque ao lado do presidenciável, em Goiás, e iniciar publicamente um movimento de defesa da candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente do partido antecipou o retorno de uma viagem de férias aos Estados Unidos para assumir pessoalmente a condução da crise. No sábado, durante o lançamento das candidaturas do PL em Goiás, Valdemar fez um discurso em defesa de Flávio e procurou encerrar especulações sobre uma eventual substituição do senador na disputa presidencial.

Leia também

• Vídeo de Michelle expõe crise de poder no bolsonarismo e disputa pela herança política de Jair

• "Quando chegarem à conclusão de que todo político é ladrão, entrem vocês para a política", diz Lula

• Na mesma semana, Trump chamou política do Brasil de "difícil" e Lula, de "volátil"

"Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre fez a melhor escolha. Se escolheu Flávio, era porque era o melhor para o Brasil", afirmou.

Na mesma agenda, Valdemar evitou comentar diretamente os vídeos divulgados por Michelle e, ao ser abordado por jornalistas, disse que havia sido "proibido" por Jair Bolsonaro de falar sobre o assunto.

Nos bastidores, porém, passou a atuar para construir uma pacificação entre os dois. A iniciativa ocorre depois de o próprio Jair Bolsonaro receber Flávio na última sexta-feira. Como revelou o GLOBO, Bolsonaro pediu ao filho que encerrasse a crise e atuasse para conter os ataques dirigidos à ex-primeira-dama nas redes sociais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter