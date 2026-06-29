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Partido Liberal Valdemar se reúne com Michelle para tentar encerrar crise no PL após vídeos de ex-primeira-dama Encontro está previsto para esta terça-feira (30) na sede do partido

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reúne nesta terça-feira (30) com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para tentar pacificar a crise aberta após os vídeos em que ela criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O encontro vai ocorrer na sede do partido, em Brasília.

Segundo interlocutores do partido, Valdemar pretende ouvir Michelle e buscar uma trégua entre ela e Flávio antes que o conflito produza novos desgastes para a campanha presidencial. A expectativa da direção do PL é que, superada essa etapa, os dois possam voltar a conversar nos próximos dias.

O encontro ocorre três dias depois de o dirigente subir ao palanque ao lado do presidenciável, em Goiás, e iniciar publicamente um movimento de defesa da candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente do partido antecipou o retorno de uma viagem de férias aos Estados Unidos para assumir pessoalmente a condução da crise. No sábado, durante o lançamento das candidaturas do PL em Goiás, Valdemar fez um discurso em defesa de Flávio e procurou encerrar especulações sobre uma eventual substituição do senador na disputa presidencial.

"Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre fez a melhor escolha. Se escolheu Flávio, era porque era o melhor para o Brasil", afirmou.

Na mesma agenda, Valdemar evitou comentar diretamente os vídeos divulgados por Michelle e, ao ser abordado por jornalistas, disse que havia sido "proibido" por Jair Bolsonaro de falar sobre o assunto.

Nos bastidores, porém, passou a atuar para construir uma pacificação entre os dois. A iniciativa ocorre depois de o próprio Jair Bolsonaro receber Flávio na última sexta-feira. Como revelou o GLOBO, Bolsonaro pediu ao filho que encerrasse a crise e atuasse para conter os ataques dirigidos à ex-primeira-dama nas redes sociais.

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