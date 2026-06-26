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CRISE NOS BOLSONAROS Valdemar sobre Michelle e Flávio Bolsonaro: 'Se não nos entendermos, vamos perder a eleição' O presidente nacional do PL afirmou que antecipou seu retorno ao Brasil para conversar com Michelle e Flávio porque "isso é muito sério"

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira, 25, que o partido precisa resolver o conflito entre Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência. "Se nós não nos entendermos, vamos perder a eleição e quem vai pagar é o (Jair) Bolsonaro", que "fica preso mais dez anos", afirmou.

A declaração foi dada em entrevista à Gaúcha Zero Hora no aeroporto de Miami (EUA). Valdemar afirmou que antecipou seu retorno ao Brasil para conversar com Michelle e Flávio porque "isso é muito sério".

A crise no partido foi deflagrada por um relato de Michelle nas redes sociais. Em vídeos, ela disse ter sido humilhada ao telefone pelo enteado após se manifestar sobre o apoio do PL a Ciro Gomes (PSDB) na disputa eleitoral do Ceará.

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", afirmou Michelle. "Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi", declarou.

Valdemar defendeu a aliança do PL com o ex-governador cearense. "O Ciro briga até com o irmão, briga com a família toda. Ele ataca todo mundo, mas é o único que tem chances de vencer o PT. Se nós não formos com ele, o governador do Ceará vai ser o PT. Se nós formos com ele, ele ganha a eleição", afirmou, dizendo que Michelle precisa ser convencida.

Outro ponto levantado pela ex-primeira-dama é a candidatura de Priscila Costa (PL-CE) como representante do partido na disputa ao Senado pelo Estado. O deputado federal André Fernandes, presidente do PL no Ceará e principal articulador do apoio a Ciro, trabalha pelo nome do pai, Alcides Fernandes (PL-CE), na chapa.

Valdemar negou que tenha havido desrespeito de Flávio à madrasta "Isso é difícil, em vários lugares nós temos problema, não é só lá não (Ceará)". "Ela (Michelle) tem uma candidata muito forte (Priscila), que foi a vereadora mais votada do Estado e tem chances de ser senadora, assim como o pai do Fernandes tem. Ele perdeu a eleição por dez mil votos para prefeito de Fortaleza", descreveu, dizendo que é preciso "respeitar a estrutura de lá".

Ao comentar o papel da ex-primeira-dama dentro da sigla, Valdemar ressaltou sua importância para o fortalecimento do partido entre o eleitorado feminino. "O que ela fez pelo PL Mulher no Brasil não tem preço, fez um trabalho maravilhoso e tenho o maior respeito por ela", disse o presidente do PL.

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