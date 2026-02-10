A- A+

BRASIL Valdemar "vai bater neles", diz Lula após posar com prefeitos do PL durante evento em São Paulo Petista também afirmou aos presentes que o PL é o 'maior inimigo' do governo na Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou sobre a possível reação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com a foto na qual o petista aparece ao lado de prefeitos da sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro foi registrado nessa segunda-feira em Mauá, em São Paulo, onde o petista participou do anúncio de aquisições nos campos da educação e saúde.

— O presidente do partido deles (Valdemar Costa Neto) vai bater neles, porque eles estão em uma foto comigo — disse Lula.

A declaração de Lula ocorreu junto a cinco prefeitos e dois secretários municipais que representaram cidades com ambulâncias financiadas com recursos do governo federal. Entre os presentes no palco, apenas o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), é aliado do ocupante do Planalto.

Já os prefeitos Tite Campanella, de São Caetano do Sul, e Guto Volpi, de Ribeirão Pires, fazem parte da sigla de Valdemar. Após a foto, Lula afirmou aos presentes que o PL é o “maior inimigo” do governo na Câmara.





— Mesmo assim, vocês estão recebendo ambulância porque vocês foram eleitos pelo voto e eu respeito o voto do povo da cidade de vocês — completou.

Com a entrega anunciada nesta segunda-feira, a região passa a ter 34 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192. Elas foram destinadas aos municípios do Grande ABC. Santo André recebeu dez ambulâncias; Diadema, nove; São Bernardo do Campo, sete; Mauá, quatro; São Caetano do Sul, duas; Ribeirão Pires, uma; e Rio Grande da Serra, uma.

O evento também marcou a aquisição e reforma do prédio do Campus Mauá do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com investimento estimado de R$ 44,8 milhões por meio do Novo PAC. A nova unidade atenderá cerca de 1.400 alunos. Na ocasião, também foi anunciado R$ 37,4 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS) de Mauá.

