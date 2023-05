A- A+

BRASIL "Valdemar vai entender minha posição", diz deputado do PL após repercussão por foto ao lado de Lula Presidente do PL afirmou que caso o aceno tenha sido por 'cordialidade', Yury do Paredão está correto. Parlamentar cearense reforçou que receberá 'qualquer presidente' que for à sua cidade

O deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) afirmou nesta segunda-feira (15) que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto entenderá seu encontro com o presidente Lula (PT) e integrantes do governo.



O deputado e Valdemar devem se reunir ainda hoje, segundo aliados. Yury se tornou alvo de críticas da ala da sigla mais alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante todo o fim de semana, após ter publicado uma foto de mãos dadas com o presidente numa agenda na cidade do parlamentar, Juazeiro do Norte.

Parlamentares bolsonaristas estão pressionando para que o cearense seja punido pelo partido, e alguns sugerem até a expulsão. O deputado, no entanto, não demonstra preocupação:

– Não fiz nada de errado, sou um político estadista. Valdemar (Costa Neto) é muito sensato, grande entendedor da política e acho que vai entender minha posição enquanto deputado federal. Não estava levantando bandeira para A ou para B, estava cumprindo meu papel de receber o presidente – disse.





Em publicação no Twitter na manhã desta segunda-feira, Valdemar Costa Neto afirmou que, caso Yury tenha cumprimentado Lula por "cordialidade e respeito a liturgia do cargo de Presidente da República, está correto". Neste sentido, ao que tudo indica, a hipótese da expulsão foi descartada.

Ontem, diante da repercussão, Yury se defendeu das críticas no Twitter, afirmando que exerce seu mandato com "diálogo, respeito e tolerância". Em entrevista nesta segunda-feira, o parlamentar disse que receberá qualquer presidente que for à sua cidade, independentemente do partido.

– Receberei qualquer presidente da República que vier a minha cidade, esse é o meu papel. Estou indo hoje para Brasília agora e, se o presidente (Valdemar da Costa Neto) me chamar, irei com todo o prazer porque tenho muito respeito por ele. Sou do time do Valdemar.

Yury e Valdemar Costa Neto devem se reunir ao longo do dia para debater a crise e definir o destino do político, mas pouco se sabe qual será o rumo da conversa, que pode ocorrer presencialmente ou por telefone. Fontes próximas à cúpula do partido não deram detalhes de como o presidente recebeu a notícia da fotografia.

Esta não foi a primeira vez que Yury do Paredão acenou ao governo. No início do ano, quando o Planalto articulava para evitar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, ele chegou a retirar sua assinatura do requerimento.

— Tenho uma posição de independência do PL, sempre estive aberto ao diálogo e focado principalmente na democracia. Com certeza terei discordâncias com qualquer governo, mas a política tem que performar em cima de pautas. Ser oposição ferrenha vai atrapalhar o andamento das melhorias — disse à época.

Levantamento recente do Globo com base nas redes sociais e no comportamento em votações aponta que, dos 99 deputados federais da sigla, 34 mostram abertura ao diálogo com Lula. Outros 65, por sua vez, demonstram oposição ferrenha à gestão petista. Entre os deputados de estados do Nordeste, do qual Yury faz parte, a adesão a Lula chega a 52% da bancada.

