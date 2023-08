A- A+

EX-PRESIDENTE Valores de relógios vendidos por Mauro Cid e seu pai equivalem a um ano meio de salário presidencial Exemplares do modelo Rolex e do Patek Philippe, somados, superam os 100 mil dólares

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (11) a Operação “Lucas 22”, que investiga um suposto esquema de venda de presentes dados ao Estado brasileiro durante missões oficiais no exterior durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Entre os itens que chegaram a ser negociados estão dois relógios (um Patek Philippe e um Rolex) avaliados em cerca US$ 111 mil (R$ 543 mil, na cotação atual).



Após terem sido "convertidos em dinheiro vivo", os valores arrecadados "ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores", segundo a PF.

"Os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens no exterior", diz a PF, em nota.

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu em seu celular, em mensagem enviada pelo então ajudante de ordens Mauro Cid, um certificado de autenticidade de um relógio Patek Philippe avaliado em US$ 51 mil (cerca de R$ 250 mil, na cotação atual) que teria sido dado por autoridades do Bahrein em 2021 e vendido a uma loja dos Estados Unidos no ano seguinte.





A PF encontrou, no armazenamento da nuvem de Cid, fotos e um documento que registra a venda desse relógio e do Rolex, por US$ 68 mil (cerca R$ 333 mil), abaixo do valor de mercado. A transação ocorreu no dia 13 de junho de 2022. Além disso, a investigação também comprovou que o tenente-coronel esteve na loja de relógios por meio de uma busca no aplicativo Waze e pela conexão com o Wi-Fi do estabelecimento.

Cronologia:

Bolsonaro recebeu de Cid uma foto com o certificado de autenticidade do relógio, em 16/11/2021

O relógio foi um presente do Bahrein

Em 13 de junho de 2022, o relógio Patek Philippe foi vendido, junto com um Rolex, em uma loja nos EUA

Não há registro oficial na Presidência do recebimento do relógio da marca Patek Philippe

Segundo a PF, que investiga a suposta transação envolvendo esse relógio, além do Rolex que já era conhecido, “não foi identificado nenhum registro do relógio Patek Philippe (no acervo presidencial), fato que indica a possibilidade de o referido bem sequer ter passado pelo então Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (...), sendo desviado diretamente para a posse do ex-presidente Jair Bolsonaro”.

“Tal fato”, continua a PF, “explicaria não ter existido, ao contrário dos demais itens desviados, uma ‘operação’ para recuperar o referido bem, pois, até o presente momento, o Estado brasileiro não tinha ciência de sua existência”. Procuradas, as defesas de Bolsonaro e Cid não se manifestaram.

Procurada pelo Globo, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que está analisando os elementos apresentados pela Polícia Federal para se manifestar sobre o tema. A defesa de Cid não se manifestou.

Segundo a PF, o valor de US$ 68 mil obtido com a venda dos dois relógios à loja americana foi depositado na conta do general Mauro Cesar Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid e alvo de busca e apreensão nesta sexta-feira. No dia anterior à venda, Lourena enviou ao filho dados da conta que seria utilizada na transação.

No período da venda, Cid estava nos Estados Unidos acompanhando a participação de Bolsonaro na Cúpula das Américas. Depois do fim da agenda, viajou da Flórida até a Pensilvânia para vender os dois relógios.

"Os elementos de prova colhidos apontam que Mauro Cid, após se desligar da comitiva presidencial no dia 13 de junho de 2022, viajou de Miami até a cidade de Willow Grove, no estado Pensilvânia/EUA. Na cidade se dirigiu até a sede da loja Precision Watches e efetivou a venda do relógio Rolex Day-Date, que integrava o denominado “kit Ouro Branco”, presenteado ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro, quando de sua visita oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019", escreveu a PF.

"Após efetivar a venda do referido relógio, juntamente com o relógio da marca Patek Philippe, o montante de US$ 68.000,00 foi depositado, no mesmo dia, na conta bancária de Mauro Cesar Lourena Cid, pai de Mauro Cesar Barbosa Cid", acrescentou a corporação.

Veja também

EX-PRESIDENTE Veja a origem e o destino dos presentes que teriam integrado esquema de aliados de Bolsonaro