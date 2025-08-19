Ter, 19 de Agosto

ADULTIZAÇÃO INFANTIL

Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, defende que o projeto relacionado à adultização infantil seja levado com urgência ao plenárioPresidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, defende que o projeto relacionado à adultização infantil seja levado com urgência ao plenário - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil/Arquivo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que seja levado ao plenário nesta terça-feira, 19, um requerimento de urgência para o projeto relacionado à adultização de crianças. As declarações ocorreram na entrada da reunião de líderes partidários, pela manhã.

"Vamos defender que a urgência seja votada ainda no dia de hoje e que amanhã (quarta-feira, 20), após a comissão geral, o plenário possa deliberar sobre o projeto de lei 2628, que já foi aprovado no Senado", declarou.

O PL 2628/2022 está sob a relatoria do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI). A proposta, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais.

O projeto tem sido priorizado pelo presidente da Câmara, após a viralização de denúncias do influenciador Felca sobre o assunto. Na quarta-feira, 20, a Câmara realizará uma comissão geral com especialistas para discutir o tema.
 

