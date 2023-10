A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO "Vamos discutir os atos do Hamas, mas também a reação de Israel", diz Mauro Vieira Ministro das Relações Exteriores do Brasil está no Egito para reunião de cúpula sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou neste sábado (21) que a reunião de cúpula que acontece no Egito terá por objetivo buscar a paz na região.



Segundo ele, é preciso discutir não só os ataques violentos do lado palestino, praticados pelo grupo Hamas, mas também a reação do Estado de Israel. Ao todo, Vieira estima que cerca de 4.500 já morreram no conflito.

- Vamos discutir as questões dos atos do Hamas contra Israel, mas também a questão da reação do Estado de Israel, a esses atos de violência, que já vitimaram no total 3 mil pessoas do lado palestino e 1400, 1500 do lado de Israel - disse Vieira.

