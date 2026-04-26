Vamos melhorar seguro rural com toda a responsabilidade fiscal, diz Alckmin na Agrishow

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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, durante abertura oficial da 31ª edição da Agrishow neste domingo, 26, se comprometeu em melhorar o seguro rural, mas salientou que o governo o fará com toda a responsabilidade fiscal.

Alckmin fez a afirmação logo após o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), Arnaldo Jardim, no mesmo evento, ter reforçado o pedido pela melhora do seguro, que atualmente oferece cobertura para apenas 7,8% de toda área plantada, segundo o deputado.



"Vamos melhorar o seguro rural com toda a responsabilidade fiscal", disse o vice-presidente emendando que o governo está também trabalhando um programa para a renegociação das dívidas do setor agrícola tanto para os adimplentes quanto para os inadimplentes. "Teremos um programa para renegociar dívidas rurais, para adimplentes e inadimplentes", reforçou.



Alckmin disse ainda que o setor agropecuário será um dos mais beneficiados com a entrada em vigor em 1º de maio de mais de 500 produtos com tarifas zeradas, o que amplia o potencial das exportações brasileiras.



O vice-presidente também reforçou, especialmente para os produtores de máquinas e implementos agrícolas, a liberação de uma linha de crédito no montante de R$ 10 bilhões para financiamento com juros baixos a serem liberados em três semanas



"O governo está fazendo o Move Agrícola, com juros de um dígito com a Finep. São R$ 10 bilhões para financiar máquinas agrícolas pela própria Finep ou parceiros", explicou, acrescentando que o Banco do Brasil vai operar junto com a Finep neste programa.



Outro ponto destacado pelo vice-presidente na Agrishow é a reforma tributária, com desoneração total das exportações, o que facilitará mais investimentos e crescimento do PIB.



Ao se referir à política monetária, Alckmin lembrou que, quando o Banco Central começou a cogitar o processo de flexibilização da taxa de juro, teve início a guerra no Irã. O próprio BC tem falado que neste momento ele não está flexibilizando, mas calibrando a taxa de juro.



Finalmente, o vice-presidente mencionou a ampliação da adição de etanol à gasolina de 30% para 32%, o que, além de impedir uma disparada nos preços do combustível fóssil, ajuda na questão ambiental e gera mais emprego na indústria sucroalcooleira.

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