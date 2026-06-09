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Partido Liberal

Vamos suspender por um ano a entrada em vigor da reforma tributária, diz Flávio Bolsonaro

Senador do PL defendeu uma revisão para algumas atividades econômicas.

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O senador brasileiro e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro O senador brasileiro e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro  - Foto: Vitor Souza / AFP

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República pelo PL, afirmou nesta segunda-feira, 9, que, se eleito, suspenderá por um ano a entrada em vigor da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo ele, durante esse tempo, serão formuladas novas regras.

"Vamos suspender a entrada em vigor dela por, pelo menos, um ano, porque já ultrapassamos a famosa Curva de Laffer há muito tempo. Muito tributo, altíssima carga tributária e, com isso, começa a haver sonegação", declarou, durante visita à Times Brasil/CNBC.

A Curva de Laffer é a teoria que defende que o aumento de imposto nem sempre resulta em mais receita, pois alíquotas excessivamente altas desestimulam a economia e reduzem a base.

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Flávio afirmou que, tal como está, a reforma tributária "veio para aumentar carga tributária" e "complicou ainda mais" o sistema tributário. "Temos que buscar uma reforma tributária que seja negativa. A gente consegue, com um governo mais moderno, mais enxuto, usando tecnologia, inteligência artificial, apertando os gargalos de desperdício de dinheiro público, e com isso, vamos conseguir oferecer uma carga tributária mais baixa", falou.

O senador defendeu uma revisão para algumas atividades econômicas. "Tem setores que são impossíveis de pagar. Quem é profissional liberal vai pagar quase 40% de imposto", disse.

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