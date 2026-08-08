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GUERRA Vance diz que EUA manterão pressão sobre Irã e usarão todas as ferramentas para encerrar guerra Vance indicou que a estratégia americana não está restrita à via militar e envolve também medidas econômicas e diplomáticas

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que o governo de Donald Trump pretende manter pressão sobre o Irã e utilizar diferentes instrumentos para tentar encerrar o conflito, iniciado no final de fevereiro deste ano.

Entre outras declarações feitas durante entrevista à emissora de TV americana Fox News, Vance indicou que a estratégia americana não está restrita à via militar e envolve também medidas econômicas e diplomáticas.

"Washington está disposto a recorrer a todas as ferramentas disponíveis para alcançar seus objetivos em relação a Teerã", disse Vance. A estratégia incluiria, afirmou, a manutenção da pressão econômica e militar, ao mesmo tempo em que deixa aberta a possibilidade de negociações.

Em junho passado, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, já havia alertado que a deterioração da moeda, a inflação e a redução das reservas internacionais estavam aumentando a pressão sobre o regime iraniano.

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