"Vandalismo de alguns exagerados", disse Bolsonaro ao criticar penas do STF sobre o 8 de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou as penas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal a manifestantes do 8 de janeiro. Em entrevista à CNN, ele afirmou que houve vandalismo, mas que isso não justificava "17 anos na cadeia".

— Houve vandalismo, sim. Alguns exagerados, mas não era para eles esse tipo de pena, 17 anos de cadea. — opinou Bolsonaro.

O ex-presidente disse ainda que as decisões do Supremo jogaram "um balde de água" nos movimentos de rua contrários ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

— Nem traficante (está) pegando 17 anos de cadeia. Que absurdo é esse? Que democracia a gente vive? Vão ficar quietos até quando? Com essas decisões, jogaram um balde de água fria nos movimentos de rua — disse

Bolsonaro, que desde a última semana está passando alguns dias em sua casa de praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, criticou ainda a realização e eventos que relembram os ataques às sedes dos Três Poderes.

— Vai ter um evento no dia 8 para comemorar o Dia da Democracia. Pelo amor de Deus… O PT do Lula defende [Nicolás] Maduro, a Nicarágua que expulsa freiras, cujo satélite PCdoB tem relações com a Coreia do Norte. Esse governo que diz que Israel cometeu absurdos contra o Hamas. Não reconhece o Hamas como terrorista. Esse cara é o democrata?— questiona.

