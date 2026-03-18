A- A+

Eleições 2026 Vanderlei Luxemburgo é anunciado como pré-candidato ao Senado pelo Tocantins Filiado ao Podemos, técnico tentou ser candidato em 2022, mas outro nome foi escolhido pelo PSB

O treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo foi oficializado como pré-candidato do Podemos ao Senado pelo estado do Tocantins, nesta quarta-feira.

A pré-candidatura de Luxemburgo foi anunciada pela deputada federal e presidente Renata Abreu em uma publicação nas redes sociais.

A oficialização do nome de Luxemburgo aconteceu em um evento onde se confirmou também a filiação do ex-governador de Tocantins Sandoval Cardoso e do ex-deputado federal Osiris Damaso. O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos assumirá a presidência estadual do partido.

Luxemburgo tentou ser candidato ao Senado em 2022, mas sofreu uma derrota política na Convenção do PSB, sigla a qual estava filiado no momento, que indicou Carlos Amastha, presidente regional do partido e ex-prefeito de Palmas.

O técnico, que tem negócios no estado, havia se filiado ao PSB naquele mesmo ano com a expectativa de ter o nome na disputa. Na época, Luxemburgo chegou a entrar na Justiça em uma tentativa de reverter a decisão da convenção do partido e conseguir a candidatura. No entanto, o pedido foi negado pelo Ministério Público Eleitoral.

Veja também