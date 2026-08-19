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Eleições 2026

Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quarta-feira (19)

Gravação de programas e entrevistas estão entre os compromissos

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Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quarta-feira (19)Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quarta-feira (19) - Foto: Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quarta-feira (19) inclui gravação de programas de campanha, entrevistas à imprensa e reuniões com apoiadores e equipes. 

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também devem participar de ações contra o tráfico de drogas e debate sobre inflação de alimentos. 

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (19):

Augusto Cury (Avante)
Passa o dia em Ribeirão Preto (SP), onde realiza reuniões internas com a equipe e grava conteúdos de campanha. 

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anosCandidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos       Foto: Avante/Divulgação

Clariana Barão (DC)
Gravação de programa na TV Mato Grosso.

A candidata à presidência pelo partido Democracia Cristã (DC), Clariana BarãoA candidata à presidência pelo partido Democracia Cristã (DC), Clariana Barão        Foto: Democracia Cristã/Instagram

Edmilson Costa (PCB)
15h - Entrevista para o jornal Folha de S.Paulo 

PCB traz Edmilson Costa como candidato à PresidênciaPCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência           Foto:Divulgação/PCB

Flávio Bolsonaro (PL)
Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.

O senador do PL-RJ, Flávio BolsonaroO senador do PL-RJ, Flávio Bolsonaro           Foto: Reprodução/Youtube

Hertz Dias (PSTU)
Em Juiz de Fora (MG), participa de entrevistas na imprensa local, de reuniões com apoiadores e da assembleia dos trabalhadores da educação municipal. 

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU            Foto: Reprodução/Facebook

Pablo Marçal (PRTB)
Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.

Pablo Marçal (PRTB) em debate no portal UOLPablo Marçal (PRTB) em debate no portal UOL em 2024             Foto: Reprodução/UOL

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Renan Santos (Missão)
11h05 - Chegada ao Aeroporto de João Pessoa
12h10 às 12h30 - Participa de ação para destruir uma barricada atribuída ao tráfico de drogas na região.
14h30 às 15h - Participa de ação contra câmeras atribuídas ao Comando Vermelho instaladas na região.
19h - Coletiva de imprensa em João Pessoa
20h - Evento do Missão/Happy Hour em João Pessoa 

O candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan SantosO candidato do partido Missão para a presidência da república, Renan Santos              Foto:YouTube União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços/Reprodução

Romeu Zema (Novo)
09h30 -  Participa de uma ação na Feira de Guaianases (SP) para falar sobre inflação de alimentos. 

O Candidato a presidência pelo Novo, Romeu ZemaO Candidato a presidência pelo Novo, Romeu Zema          Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD)
09h - Participa do 34º Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília (DF)
14h - Participa do 11º Fórum CNT de Debates - Edição Presidenciáveis, em Brasília (DF)

O candidato a presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado           Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Wilson Grassi (Democrata)
8h - Embarque para Salvador (BA) 
12h - Entrevista para a Rádio Itapoan FM, de Salvador.
15h - Entrevista para o portal Agora no Interior, de Marília

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo DemocratasWilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas          Foto: TSE/Divulgação

A candidata Samara Martins (UP) e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira (19). 

O candidato Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgou compromissos públicos de campanha até o momento desta publicação.

 

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