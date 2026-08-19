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Eleições 2026 Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quarta-feira (19) Gravação de programas e entrevistas estão entre os compromissos

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quarta-feira (19) inclui gravação de programas de campanha, entrevistas à imprensa e reuniões com apoiadores e equipes.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também devem participar de ações contra o tráfico de drogas e debate sobre inflação de alimentos.

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (19):

Augusto Cury (Avante)

Passa o dia em Ribeirão Preto (SP), onde realiza reuniões internas com a equipe e grava conteúdos de campanha.

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos Foto: Avante/Divulgação

Clariana Barão (DC)

Gravação de programa na TV Mato Grosso.

A candidata à presidência pelo partido Democracia Cristã (DC), Clariana Barão Foto: Democracia Cristã/Instagram

Edmilson Costa (PCB)

15h - Entrevista para o jornal Folha de S.Paulo

PCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência Foto:Divulgação/PCB

Flávio Bolsonaro (PL)

Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.

O senador do PL-RJ, Flávio Bolsonaro Foto: Reprodução/Youtube

Hertz Dias (PSTU)

Em Juiz de Fora (MG), participa de entrevistas na imprensa local, de reuniões com apoiadores e da assembleia dos trabalhadores da educação municipal.

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Foto: Reprodução/Facebook

Pablo Marçal (PRTB)

Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.

Pablo Marçal (PRTB) em debate no portal UOL em 2024 Foto: Reprodução/UOL

Renan Santos (Missão)

11h05 - Chegada ao Aeroporto de João Pessoa

12h10 às 12h30 - Participa de ação para destruir uma barricada atribuída ao tráfico de drogas na região.

14h30 às 15h - Participa de ação contra câmeras atribuídas ao Comando Vermelho instaladas na região.

19h - Coletiva de imprensa em João Pessoa

20h - Evento do Missão/Happy Hour em João Pessoa

O candidato do partido Missão para a presidência da república, Renan Santos Foto:YouTube União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços/Reprodução

Romeu Zema (Novo)

09h30 - Participa de uma ação na Feira de Guaianases (SP) para falar sobre inflação de alimentos.

O Candidato a presidência pelo Novo, Romeu Zema Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD)

09h - Participa do 34º Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília (DF)

14h - Participa do 11º Fórum CNT de Debates - Edição Presidenciáveis, em Brasília (DF)

O candidato a presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Wilson Grassi (Democrata)

8h - Embarque para Salvador (BA)

12h - Entrevista para a Rádio Itapoan FM, de Salvador.

15h - Entrevista para o portal Agora no Interior, de Marília

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas Foto: TSE/Divulgação

A candidata Samara Martins (UP) e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira (19).

O candidato Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgou compromissos públicos de campanha até o momento desta publicação.

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