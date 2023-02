Veja a lista de pessoas e empresas apontadas pela AGU como financiadoras dos ataques golpistas

A- A+

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Justiça Federal do Distrito Federal a condenação definitiva de financiadores dos atos terroristas do dia 8 de janeiro em Brasília. Protocolado nesta segunda-feira (13), o pedido tem como alvo 54 pessoas físicas, duas empresas, uma associação e um sindicato.

Eles são investigados por fretarem ônibus que transportaram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de várias cidades do país para a capital federal. Esta é a quinta ação protocolada contra os acusados de financiar ou participar diretamente dos atos terroristas.

A AGU defende, no documento, que a ação cautelar que determinou o bloqueio dos bens dos acusados seja convertida em uma ação civil pública e que os envolvidos sejam condenados a ressarcir R$ 20,7 milhões aos cofres públicos.

Segundo a ação, a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder em um regime democrático, caso do sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé, “situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido”.

O valor estipulado pela AGU foi calculado com base nos prejuízos apurados nos prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Nos quatro processos anteriores, a Justiça Federal já determinou bloqueio de bens dos envolvidos para garantir o ressarcimento dos valores dos danos causados ao patrimônio público.

Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos golpistas. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça.

Abaixo, a lista de pessoas, empresas e entidades apontada pela AGU como financiadoras dos ataques golpistas:

Pessoas físicas:

1.Adailton Gomes Vidal, de São Paulo (SP)

2.Ademir Luis Graeff, de Missal (PR)

3.Adoilto Fernandes Coronel, de Maracaju (MS)

4.Adriano Luis Cansi, de Cascavel (PR)

5.Alethea Veruska, de São José dos Campos (SP)

6.Amir Roberto El Dine, de Porto União (SC)

7.Anderson Luiz de Oliveira, de Frutal (MG)

8.Aparecida Solange Zanini, de Três Lagoas (MS)

9.Bruno Marcos de Souza Campos, de Belo Horizonte (MG)

10.Carlos Eduardo Oliveira, de São Pedro (SP)

11.Cesar Pagatini, de Bento Gonçalves (RS)

12.Claudia Reis de Andrade, de Juiz de Fora (MG)

13.Daniela Bernardo Bussolotti, de Belo Horizonte (MG)

14.Dyego Primolan Rocha, de Presidente Prudente (SP)

15.Fernando José Ribeiro Casaca, de São Vicente (SP)

16.Franciely Sulamita de Faria, de Nova Ponte (MG)

17.Genival Jose da Silva, de Ribeirão Preto (SP)

18.Hilma Schumacher, de Belo Horizonte (MG)

19.Jasson Ferreira Lima, de Paracatu (MG)

20.Jean Franco de Souza, de Mirassol (SP)

21.João Carlos Baldan, de São José do Rio Preto (SP)

22.Jorge Rodrigues Cunha, de Pilar do Sul (SP)

23.José de Oliveira, de Bom Jesus dos Perdões (SP)

24.José Marcolino Ramos, de Lins (SP)

25.José Roberto Bacarin, de Cianorte (PR)

26.Josiany Duque Gomes Simas, de Cuiabá (MT)

27.Leomar Schinemann, de Guarapuava (PR)

28.Marcelo Panho, de Foz do Iguaçu (PR)

29.Marcia Regina Rodrigues, de Ribeirão Preto (SP)

30.Márcio Vinícius Carvalho Coelho, de Marília (SP)

31.Marco Antonio de Souza, de Leme (SP)

32.Marcos Oliveira Queiroz, de São Paulo (SP)

33.Marlon Diego de Oliveira, de Tupã (SP)

34.Michely Paiva Alves, de Limeira (SP)

35.Monica Regina Antoniazi, de Piracicaba (SP)

36.Nelma Barros Braga Perovani, de Piratininga (SP)

37.Nelson Eufrosino, de Piratininga (SP)

38.Pablo Henrique da Silva Santos, de Belo Horizonte (MG)

39.Patricia dos Santos Alberto Lima, de Belo Horizonte (MG)

40.Pedro Luis Kurunczi, de Londrina (PR)

41.Rafael da Silva, de Catalão (GO);

42.Rieny Munhoz Marcula, de Campinas (SP)

43.Rosângela de Macedo Souza, de Riolândia (SP)

44.Ruti Machado da Silva, de Nova Londrina (PR)

45.Sandra Nunes de Aquino, de Sorocaba (SP)

46.Selma Borges Pereira Fioreze, de Monte Azul Paulista (SP)

47.Sheila Ferrarini, de Caxias do Sul (RS)

48.Sheila Mantovanni, de Mogi das Cruzes (SP)

49.Stefanus Alexssandro Franca Nogueira, de Ponta Grossa (PR)

50.Sulani da Luz Antunes Santos, de Vinhedo (SP)

51.Valfrido Chieppe Dias, de Vila Velha (ES)

52.Vanderson Alves Nunes, de Francisco Beltrão (PR)

53.Yres Guimarães, de Rio Verde (GO)

54.Zilda Aparecida Dias, de Rio Claro (SP)

Empresas e entidades:

1.Alves Transportes LTDA., sediada em Araguaína (TO)

2.Associação Direita Cornélio Procópio, sediada em Cornélio Procópio (PR)

3.Primavera Tur Transporte EIRELI, sediada em Primavera do Leste (MT)

4.RV da Silva Serviços Florestais LTDA, sediada em Piraí do Sul (PR)

5.Sindicato Rural de Castro, sediado em Castro (PR)



