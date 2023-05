A- A+

BRASIL Veja as medidas que Anderson Torres terá que cumprir após sair da prisão Ex-ministro terá que utilizar tornozeleira eletrônica e está proibido de usar redes sociais

Ao autorizar a liberdade provisória do ex-ministro Anderson Torres nesta quinta-feira (11), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs uma série de medidas que ele terá que cumprir.



A lista inclui o uso de tornozeleira, a proibição de usar redes sociais e a suspensão do cargo de delegado da Polícia Federal.

Em sua decisão, Moraes ressalta que o descumprimento de "qualquer uma" dessas medidas irá levar a uma nova prisão.

Confira a seguir as medidas:

Uso de tornozeleira eletrônica, com proibição de deixar o Distrito Federal, além de não poder sair de casa à noite e nos fins de semana;

Afastamento imediato do cargo de delegado da Polícia Federal;

Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



Proibição de sair do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes à Justiça em 24 horas;

Cancelamento de todos os passaportes emitidos em nome do ex-ministro;

Supensão imediata de quaisquer documento de porte de arma de fogo em nome de Torres, inclusive a arma funcional, além de cancelamento de qualquer certificado de CAC que ele tenha;

Proibição de utilização de redes sociais;

Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos na investigação.

