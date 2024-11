A- A+

Emendas Veja como votou cada deputado na urgência do projeto das emendas Urgência foi aprovada no plenário por 360 votos a favor e 60 contrários

Leia também

• Autor do projeto sobre emendas diz que texto deve ser votado até terça na Câmara e no Senado

• Após declarar apoio a Motta na eleição da Câmara, Lira dá a Elmar relatoria de PL sobre emendas

• Lira faz aceno em meio à sucessão e escolhe Elmar para relatar novas regras das emendas parlamentare

O plenário da Câmara aprovou a urgência do projeto criado para atender as exigências do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre regras de rastreabilidade e transparência das emendas parlamentares.

Foram 360 votos a favor e 60 contrários. Veja, a seguir, como os deputados votaram na proposta.

Votaram a favor:

Acácio Favacho (MDB-AP)

Adilson Barroso (PL-SP)

Adolfo Viana (PSDB-BA)

Aécio Neves (PSDB-MG)

Afonso Hamm (PP-RS)

Afonso Motta (PDT-RS)

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Alberto Fraga (PL-DF)

Alceu Moreira (MDB-RS)

Alencar Santana (PT-SP)

Alex Santana (Republican-BA)

Alexandre Guimarãe (MDB-TO)

Alexandre Leite (União-SP)

Alfredinho (PT-SP)

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Aliel Machado (PV-PR)

Allan Garcês (PP-MA)

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Aluisio Mendes (Republican-MA)

Amanda Gentil (PP-MA)

Amaro Neto (Republican-ES)

Ana Paula Leão (PP-MG)

Ana Paula Lima (PT-SC)

Ana Pimentel (PT-MG)

André Figueiredo (PDT-CE)

André Janones (Avante-MG)

Antônia Lúcia (Republican-AC)

Antonio Andrade (Republican-TO)

Antonio Carlos R. (PL-SP)

Antônio Doido (MDB-PA)

Any Ortiz (Cidadania-RS)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)

Arthur Lira (PP-AL)

Arthur O. Maia (União-BA)

Átila Lins (PSD-AM)

Átila Lira (PP-PI)

Augusto Coutinho (Republican-PE)

Aureo Ribeiro (Solidaried-RJ)

Bacelar (PV-BA)

Bandeira de Mello (PSB-RJ)

Bebeto (PP-RJ)

Benedita da Silva (PT-RJ)

Benes Leocádio (União-RN)

Beto Pereira (PSDB-MS)

Beto Richa (PSDB-PR)

Bohn Gass (PT-RS)

Bruno Ganem (Podemos-SP)

Camila Jara (PT-MS)

Capitão Alden (PL-BA)

Carlos Gaguim (União-TO)

Carlos Veras (PT-PE)

Carlos Zarattini (PT-SP)

Carmen Zanotto (Cidadania-SC)

Carol Dartora (PT-PR)

Castro Neto (PSD-PI)

Cel. Chrisóstomo (PL-RO)

Célio Silveira (MDB-GO)

Celso Russomanno (Republican-SP)

Charles Fernandes (PSD-BA)

Claudio Cajado (PP-BA)

Cleber Verde (MDB-MA)

Cobalchini (MDB-SC)

Coronel Assis (União-MT)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Coronel Meira (PL-PE)

Coronel Ulysses (União-AC)

Cristiane Lopes (União-RO)

Da Vitoria (PP-ES)

Dagoberto Nogueira (PSDB-MS)

Daiana Santos (PCdoB-RS)

Dal Barreto (União-BA)

Damião Feliciano (União-PB)

Dandara (PT-MG)

Daniel Agrobom (PL-GO)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Daniel Barbosa (PP-AL)

Danrlei (PSD-RS)

David Soares (União-SP)

Dayany Bittencourt (União-CE)

Del. Adriana A. (PT-GO)

Del. Bruno Lima (PP-SP)

Del. Fabio Costa (PP-AL)

Del. Matheus L. (União-PR)

Delegada Katarina (PSD-SE)

Delegado Marcelo (União-MG)

Delegado da Cunha (PP-SP)

Denise Pessôa (PT-RS)

Diego Andrade (PSD-MG)

Diego Coronel (PSD-BA)

Diego Garcia (Republican-PR)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Dilvanda Faro (PT-PA)

Dimas Fabiano (PP-MG)

Dimas Gadelha (PT-RJ)

Douglas Viegas (União-SP)

Doutor Luizinho (PP-RJ)

Dr Victor Linhalis (Podemos-ES)

Dr. Benjamim (União-MA)

Dr. Francisco (PT-PI)

Dr. Frederico (PRD-MG)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

Duarte Jr. (PSB-MA)

Duda Ramos (MDB-RR)

Duda Salabert (PDT-MG)

Eduardo Bismarck (PDT-CE)

Eduardo Velloso (União-AC)

Eduardo da Fonte (PP-PE)

Elisangela Araujo (PT-BA)

Elmar Nascimento (União-BA)

Ely Santos (Republican-SP)

Emanuel Pinheiro N (MDB-MT)

Emidinho Madeira (PL-MG)

Eriberto Medeiros (PSB-PE)

Erika Kokay (PT-DF)

Eros Biondini (PL-MG)

Eunício Oliveira (MDB-CE)

Evair de Melo (PP-ES)

Fabio Schiochet (União-SC)

Fábio Teruel (MDB-SP)

Fausto Santos Jr. (União-AM)

Felipe Carreras (PSB-PE)

Félix Mendonça Jr (PDT-BA)

Fernanda Pessôa (União-CE)

Fernando Mineiro (PT-RN)

Fernando Monteiro (PP-PE)

Filipe Martins (PL-TO)

Flávia Morais (PDT-GO)

Florentino Neto (PT-PI)

Franciane Bayer (Republican-RS)

Fred Costa (PRD-MG)

Fred Linhares (Republican-DF)

Gabriel Mota (Republican-RR)

Gabriel Nunes (PSD-BA)

General Pazuello (PL-RJ)

Gerlen Diniz (PP-AC)

Gervásio Maia (PSB-PB)

Gilberto Abramo (Republican-MG)

Gilberto Nasciment (PSD-SP)

Gilson Daniel (Podemos-ES)

Gilvan Maximo (Republican-DF)

Giovani Cherini (PL-RS)

Gisela Simona (União-MT)

Glaustin da Fokus (Podemos-GO)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Guilherme Uchoa (PSB-PE)

Gustinho Ribeiro (Republican-SE)

Gutemberg Reis (MDB-RJ)

Heitor Schuch (PSB-RS)

Helder Salomão (PT-ES)

Hélio Leite (União-PA)

Helio Lopes (PL-RJ)

Henderson Pinto (MDB-PA)

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Hugo Leal (PSD-RJ)

Hugo Motta (Republican-PB)

Icaro de Valmir (PL-SE)

Idilvan Alencar (PDT-CE)

Igor Timo (PSD-MG)

Ivoneide Caetano (PT-BA)

Iza Arruda (MDB-PE)

Jack Rocha (PT-ES)

Jadyel Alencar (Republican-PI)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Jeferson Rodrigues (Republican-GO)

Jefferson Campos (PL-SP)

Jilmar Tatto (PT-SP)

João Daniel (PT-SE)

João Leão (PP-BA)

João Maia (PP-RN)

JoãoCarlosBacelar (PL-BA)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

Jonas Donizette (PSB-SP)

Jorge Braz (Republican-RJ)

Jorge Goetten (Republican-SC)

Jorge Solla (PT-BA)

José Airton (PT-CE)

José Guimarães (PT-CE)

José Nelto (União-GO)

Joseildo Ramos (PT-BA)

Josenildo (PDT-AP)

Josias Gomes (PT-BA)

Josivaldo JP (PSD-MA)

Juliana Cardoso (PT-SP)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Júlio Cesar (PSD-PI)

Julio Cesar Ribeir (Republican-DF)

Julio Lopes (PP-RJ)

Juninho do Pneu (União-RJ)

Júnior Ferrari (PSD-PA)

Keniston Braga (MDB-PA)

Kiko Celeguim (PT-SP)

Lafayette Andrada (Republican-MG)

Laura Carneiro (PSD-RJ)

Lázaro Botelho (PP-TO)

Leo Prates (PDT-BA)

Leonardo Monteiro (PT-MG)

Leur Lomanto Jr. (União-BA)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Lincoln Portela (PL-MG)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Lindenmeyer (PT-RS)

Lucas Ramos (PSB-PE)

Luciano Amaral (PV-AL)

Luciano Bivar (União-PE)

Luciano Vieira (Republican-RJ)

Lucio Mosquini (MDB-RO)

Luis Carlos Gomes (Republican-RJ)

Luiz Carlos Busato (União-RS)

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR)

Luiz Carlos Motta (PL-SP)

Luiz Couto (PT-PB)

Luiz Fernando (PSD-MG)

Luiz Gastão (PSD-CE)

Luiz Lima (PL-RJ)

Luizianne Lins (PT-CE)

Marangoni (União-SP)

Marcelo Crivella (Republican-RJ)

Marcelo Queiroz (PP-RJ)

Márcio Honaiser (PDT-MA)

Márcio Jerry (PCdoB-MA)

Márcio Marinho (Republican-BA)

Marco Brasil (PP-PR)

Marcon (PT-RS)

Marcos A. Sampaio (PSD-PI)

Marcos Pereira (Republican-SP)

Marcos Tavares (PDT-RJ)

Maria Arraes (Solidaried-PE)

Maria Rosas (Republican-SP)

Maria do Rosário (PT-RS)

Mário Heringer (PDT-MG)

Marreca Filho (PRD-MA)

Marussa Boldrin (MDB-GO)

Marx Beltrão (PP-AL)

Matheus Noronha (PL-CE)

Maurício Carva lho (União-RO)

Mauricio Marcon (Podemos-RS)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

MauroBenevides Fo. (PDT-CE)

Max Lemos (PDT-RJ)

Meire Serafim (União-AC)

Mendonça Filho (União-PE)

Merlong Solano (PT-PI)

Mersinho Lucena (PP-PB)

Miguel Ângelo (PT-MG)

Miguel Lombardi (PL-SP)

Misael Varella (PSD-MG)

Murillo Gouvea (União-RJ)

Murilo Galdino (Republican-PB)

Natália Bonavides (PT-RN)

Nelson Barbudo (PL-MT)

Nely Aquino (Podemos-MG)

Neto Carletto (PP-BA)

Newton Bonin (União-PR)

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Nicoletti (União-RR)

Nilto Tatto (PT-SP)

Nitinho (PSD-SE)

Odair Cunha (PT-MG)

Olival Marques (MDB-PA)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Osmar Terra (MDB-RS)

Ossesio Silva (Republican-PE)

Otoni de Paula (MDB-RJ)

Otto Alencar Filho (PSD-BA)

Padre João (PT-MG)

Pastor Eurico (PL-PE)

Pastor Gil (PL-MA)

Pastor Isidório (Avante-BA)

Patrus Ananias (PT-MG)

Paulão (PT-AL)

Paulinho Freire (União-RN)

Paulo A. Barbosa (PSDB-SP)

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Paulo Folletto (PSB-ES)

Paulo Guedes (PT-MG)

Paulo Litro (PSD-PR)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Pedro A ihara (PRD-MG)

Pedro Campos (PSB-PE)

Pedro Lucas F. (União-MA)

Pedro Paulo (PSD-RJ)

Pedro Uczai (PT-SC)

Pedro Westphalen (PP-RS)

Pompeo de Mattos (PDT-RS)

Pr.Marco Feliciano (PL-SP)

Prof. Reginaldo V. (PV-DF)

Professora Goreth (PDT-AP)

Rafael Brito (MDB-AL)

Rafael Simoes (União-MG)

Raimundo Costa (Podemos-BA)

Raimundo Santos (PSD-PA)

Reginaldo Lopes (PT-MG)

Reginete Bispo (PT-RS)

Reimont (PT-RJ)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Renan Ferreirinha (PSD-RJ)

Renata Abreu (Podemos-SP)

Renilce Nicodemos (MDB-PA)

Renildo Calheiros (PCdoB-PE)

Ricardo Ayres (Republican-TO)

Ricardo Guidi (PL-SC)

Ricardo Maia (MDB-BA)

Ricardo Silva (PSD-SP)

Robério Monteiro (PDT-CE)

Roberto Duarte (Republican-AC)

Roberto Monteiro (PL-RJ)

Robinson Faria (PL-RN)

Rodrigo Estacho (PSD-PR)

Rodrigo de Castro (União-MG)

Rogéria Santos (Republican-BA)

Rogério Correia (PT-MG)

Romero Rodrigues (Podemos-PB)

Ronaldo Nogueira (Republican-RS)

Rosana Valle (PL-SP)

Rosângela Reis (PL-MG)

Roseana Sarney (MDB-MA)

Rubens Otoni (PT-GO)

Rubens Pereira Jr. (PT-MA)

Rui Falcão (PT-SP)

Ruy Carneiro (Podemos-PB)

Samuel Viana (Republican-MG)

Sargento Portugal (Podemos-RJ)

Sergio Souza (MDB-PR)

Silas Câmara (Republican-AM)

Silvia Cristina (PP-RO)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Silvye Alves (União-GO)

Simone Marquetto (MDB-SP)

Socorro Neri (PP-AC)

Sonize Barbosa (PL-AP)

Soraya Santos (PL-RJ)

Sóstenes Cavalcant (PL-RJ)

Tabata Amaral (PSB-SP)

Tadeu Oliveira (PL-CE)

Tadeu Veneri (PT-PR)

Thiago Flores (Republican-RO)

Thiago de Joaldo (PP-SE)

Tião Medeiros (PP-PR)

Tiririca (PL-SP)

ToninhoWandscheer (PP-PR)

Túlio Gadêl ha (Rede-PE)

Valmir Assunção (PT-BA)

Vander Loubet (PT-MS)

Vermelho (PL-PR)

Vicentinho (PT-SP)

Vinicius Carvalho (Republican-SP)

Vinicius Gurgel (PL-AP)

Vitor Lippi (PSDB-SP)

Waldemar Oliveira (Avante-PE)

Waldenor Pereira (PT-BA)

Washington Quaquá (PT-RJ)

Welter (PT-PR)

Wilson Santiago (Republican-PB)

Yandra Moura (União-SE)

Yury do Paredão (MDB-CE)

Zé Silva (Solidaried-MG)

Zé Vitor (PL-MG)

Zeca Dirceu (PT-PR)

Votaram contra:

Adriana Ventura (Novo-SP)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Amom Mandel (Cidadania-AM)

Bibo Nunes (PL-RS)

Cap. Alberto Neto (PL-AM)

Capitão Augusto (PL-SP)

Carla Zambelli (PL-SP)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Carlos Sampaio (PSD-SP)

Caroline de Toni (PL-SC)

Cb Gilberto Silva (PL-PB)

Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Chico Alencar (PSOL-RJ)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Daniel Freitas (PL-SC)

Daniel Trzeciak (PSDB-RS)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Delegado Bilynskyj (PL-SP)

Delegado Caveira (PL-PA)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

EduardoBolsonaro (PL-SP)

Erika Hilton (PSOL-SP)

General Girão (PL-RN)

Gilson Marques (Novo-SC)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Glauber Braga (PSOL-RJ)

Gláucia Santiago (PL-MG)

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Ivan Valente (PSOL-SP)

José Rocha (União-BA)

Julia Zanatta (PL-SC)

Kim Kataguiri (União-SP)

Lucas Redecker (PSDB-RS)

Luiza Erundina (PSOL-SP)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Marcelo Álvaro (PL-MG)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Marcio Alvino (PL-SP)

Marcos Pollon (PL-MS)

Mario Frias (PL-SP)

Messias Donato (Republican-ES)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Pastor Henrique V. (PSOL-RJ)

Pezenti (MDB-SC)

Professora Luciene (PSOL-SP)

Ricardo Salles (Novo-SP)

Roberta Roma (PL-BA)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Sanderson (PL-RS)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Saullo Vianna (União-AM)

Sgt. Gonçalves (PL-RN)

Sidney Leite (PSD-AM)

Talíria Petrone (PSOL-RJ)

Tarcísio Motta (PSOL-RJ)

Zé Trovão (PL-SC)

Veja também

Emendas Câmara acelera projeto que muda emendas parlamentares